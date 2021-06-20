曾在前年反送中期間表示「如果香港倒下，台灣將會是下一個」的美國駐聯合國前大使黑利（Nikki Haley）近日警告，一旦北京拿下台灣，將更肆無忌憚侵略任何領土。她呼籲各國應共同抵制北京冬奧，勿再給對方錯誤訊息，以為中國真可成為世界霸權。

專門報道美國國會消息的《國會山莊報》（The Hill）指出，黑利本月16日出席眾議院共和黨研究委員會（RSC）的閉門會議，警告與會約70名共和黨員，中國將冬季奧運視為「展現自己是大國的機會」。

她說：「他們上一次舉辦奧運時，他們將其視為中國崛起，這是他們的看法，也是昭告世界的說法。接下來的奧運，若沒有任何抵制行動，將被他們視為展示自己是世界強權的舞台。」

黑利認為，美國應該要對中國採取更強硬政策，並聯合澳洲、印度、南韓、日本和加拿大一起抵制2022北京冬奧。她說：「如果我們不抵制、不做些事向他們下戰書，請記住我的話：台灣會是下一個。如果他們拿下台灣，一切就完蛋了（If they take Taiwan, it’s all over），他們更有恃無恐奪取任何他們想要的領土。」

黑利同時批評美國總統拜登日前和七大工業國（G7）領袖峯會在公報中提及台海的用詞力道「超級弱」。她認為G7應該要直接承認台灣是一個「主權國家」。

49歲的共和黨女黨員黑利，是印度裔美國人，2011年擔任南卡羅來納州州長，曾是美國最年輕州長，2017年當任美國駐聯合國大使，2016年更入選《時代》雜誌全球百大最具影響人物，被外界視為2024年的共和黨總統候選人，曾在2019年公開針對香港反送中議題表示，「如果香港倒下，台灣將會是下一個」。

台灣《蘋果新聞網》

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