廣東5月以來，不止受疫情困擾，同時遭遇缺電之苦，嚴重影響生產，有企業為維持運作，要高價租柴油發電機自行發電，電價急升逾2倍。有報道指，內地電荒正在蔓延，除兩廣、雲貴及海南等南方五省外，浙江、江蘇、山東、安徽甚至內蒙，都面臨用電緊張問題，要不同程度的拉閘限電。

廣東5月開始，東莞、佛山、惠州、中山、潮州等各地實施不同的限電措施，例如「開六停一」、「開五停二」甚至「開三停四」，令工業用戶生產計劃大亂，很多要改在夜晚生產以配合當局的錯峯用電。

不過，許多工人不願長期日夜顛倒上班，令許多廠家要租用柴油發電機，自發電生產以挽留工人及準時出貨。

廣東東莞的卓冠鞋業總經理唐雪輝表示，該廠每月可產數十萬雙鞋，屬大型企業。自5月以來的限電措施，嚴重困擾廠家生產，為保證準時出貨，要臨時租用一台發電機，由於煤價急漲帶動，柴油價格也急升，令自行發電的電價貴超過2倍，「以前是八毛錢（人民幣，下同，約0.96港元）一度電，現在是兩塊錢（約2.4港元）一度。」僧多粥少下，發電機租金也不斷拉高。

「第一財經1℃」獨家獲悉，2021年廣東電力供需實際情況與年初預測存在較大差別，負荷實際發展遠超過預期水平。

受雲南水電汛期推遲影響，2021年西電送廣東較預計規模減少30%；此外，2021年氣電、煤電機組目前受一次能源供應價格高、存儲量不足等因素影響，電廠出力存在幾百萬千瓦的下降。與此同時，廣東本地部份電廠沒有如期投產。

供應減少，但用電需求卻急增。廣東省能源局數據顯示，廣東第二、第三產業1至4月用電量同比去年分別增長32.2%和40.2%。

廣東電網電力調度控制中心調度部經理孟子傑表示，廣東氣溫達攝氏30℃後，每升1℃，電力負荷便會增加約300萬千瓦。而5月以來廣東的氣溫已達35℃以上，較往年同期提高約4℃。

南方電網資料顯示，5月以來，廣東用電量同比過去兩年平均增長了15.7%。

類似情況也出現在雲南，今年1至4月，雲南用電量上升同比增長27.1%，超過全國平均水平8%，令增地電力供應出現缺口外，高溫少雨下，水電汛期推遲，今年西電送廣東的規模較預計降低30%，也造成廣東嚴重缺電。

此外，浙江、江蘇、山東、安徽和內蒙等地也面臨用電緊張。安徽預計，今年有序用電方案涉及電力用戶6,500餘戶，安排錯避峯負荷約1,150萬千瓦。江蘇預測，全網存在425萬至925萬千瓦供電缺口；浙江預計夏季高峰電力平衡將出現200萬千瓦左右缺口。

報道指，雖然目前缺電問題未影響到生活用電，但對生產的「拉閘限電」聯想起2004年的大電荒。

2004年內地出現廣泛缺電問題，電力缺口達到5,000萬千瓦，24個省要採取「拉閘限電」措施。

第一財經

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