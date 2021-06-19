河南省鄭州市一間汽車公司的低俗營銷短片，近日被網民瘋傳，更被推上微博的熱搜榜。片段中，一名女性銷售員舉着一塊廣告牌，表示買車可「報（抱）一下」、「親一下」，甚至可以共晉晚餐。網友不但批評是低俗營銷、「抱字都打錯」，更指商戶為提高銷售業績，不惜違反社會公序良俗，令品牌口碑大打折扣。

市監局收舉報

短片顯示，該公司的一名女性銷售員舉着一塊廣告牌，上面寫着「一單，報（抱）一下；兩單，親一下；三單，共進（晉）晚餐；四單，怎麼你說了算。」短片中還有一張微信聊天截圖，疑似有消費者詢問這個廣告牌上的內容是否屬實（三單共晉晚餐），銷售人員則回覆表示：「真的，來吧哥，主要還是價格優惠！」並邀請該名消費者到車行買車。

新浪新聞報道，短片已經被網民舉報至鄭州市市場監督管理局後，該局工作人員表示，公司之行為屬於低俗營銷，會將案件的線索交給該公司管轄地的市場監督管理局，進行調查處理。

關鍵字「汽車公司稱買車可抱一下親一下」昨日登上微博的熱搜榜，引起網友熱議。有網友在評論區批評營銷活動低俗， 好比「公然招嫖」。有網友調侃道：「真的說了算？那我買四單，要求全免單。」亦有網友指，廣告牌錯誤把「抱」寫成「報」，「字都沒認全，還是算了吧。」

新浪新聞

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）