美國智庫「大西洋理事會」與美國丹佛大學上周三（16日）發表研究報告，分析中美自1960年至2020年間，對外國影響力的演變，發現中國的國際影響力和範圍明顯擴大，如今已在東南亞、中亞及非洲建立龐大勢力，在南美也不斷追近美國。相反美國的國際影響力大致停滯，西歐和俄羅斯的影響力更明顯下降，報告形容全球已進入「大國競爭的新時代」。

報告創立量度國際影響力的指標「正式雙邊影響能力指數」，計算國與國之間的正式貿易、軍事和外交關係，得出一個國家對另一個國家的依賴指數，但不計算文化影響力或非官方機構的資金往來。

在綜合各國影響力後，目前美國仍在50個國家擁有最大影響力，比中國的34個多，但美國的影響力只能集中在拉丁美洲和南美，以及澳洲、日本、印度等數個大國。中國則一路躍升，1980年中國只在巴爾幹的阿爾巴尼亞影響力最強，但隨着經濟起飛，影響力逐漸擴大，2000年後中國的影響力開始明顯上升。去年爆發疫情後，無論是中國既有的夥伴還是其他國家，對中國的依賴程度均上升。

東南亞 中亞及非洲擴張最多

在各個區域中，中國於東南亞、中亞和非洲擴張最多，主要吸納過往西歐或蘇聯的勢力範圍，如今在土庫曼和烏茲別克的影響力都超越俄羅斯，在非洲的英法前殖民地也不斷擴展影響力。至於明顯改變陣營的國家則是巴基斯坦和印尼，當中2000年美國是巴基斯坦最大影響國家，但到了2020年中國則成了當地最大影響國家。

美國大西洋理事會