台灣本月15日開始接種阿斯利康 （AZ）疫苗後，全台傳出至少60人接種AZ疫苗後猝死，但死因是否與接種疫苗直接相關，仍有待釐清。不過，台中一名網民在Facebook發文指出，媽媽是洗腎患者，打完疫苗後發生腦部血栓，2/3腦部出血甚至腐爛，「當醫師（醫生）解釋完目前狀況以及該怎麼處理後，我沒有猶豫的決定放棄再次手術也簽了放棄急救書。」他心痛地表示：「目前是等死狀態！」

該網民在Facebook「爆料公社（官方粉專專屬）」社團發文指出，媽媽是洗腎患者，「因應政府德政下有着優先且必須施打AZ疫苗，但也確是死亡的開始。」

他說，媽媽本月16日在中國醫藥大學東區分院全家醫院，注射AZ疫苗第一劑，初時只出現些許副作用，頭暈、全身無力，兩天後，媽媽前往醫院洗腎時，因血管堵住無法洗腎，院方遂先替她進行快篩，之後回家等候通知。

他指，當日下午1時接到院方電話，媽媽到中國醫藥大學附設醫院-立夫醫療大樓進行手術，但手術期間昏迷，醫生當下緊急插喉急救，暫時保了一命，事後進行電腦斷層檢查，醫生說是腦部血管血栓。

他指出，媽媽隨後進行第二次手術（打通腦部血管），但醫院凌晨致電表示媽媽再次病危，他們全家立即趕往醫院，醫生解釋按照目前病情，需立即進行手術否則會有生命危險，但第二次疏通腦部血管手術後，媽媽2/3腦部內出血甚至腐爛，需要打開頭蓋骨挖掉一部份，「也不能全挖，全挖就沒有腦了。」

「當醫師解釋完目前狀況以及該怎麼處理後，問我們家屬意見時，當下！我沒有猶豫的決定放棄再次手術也簽了放棄急救書。這需要多大勇氣？心，很痛！」他難過地表示：「與其救活後依然腦中風甚至成了植物人，倒不如讓她現在這樣昏迷無意識的離開；或許對媽媽才是最好的也是最後我能替她做的了。」

不過，該網民說：「我一個媽媽本來一切都正常在洗腎，雖然偶爾也發生過洗腎血管堵塞，但是在進行疏通洗腎血管手術時也都沒事，為甚麼打完AZ疫苗後會造成血栓？而且還栓在腦部！導致目前是等死狀態！」讓他無助的是，至今，完全沒接獲半通關心以及慰問電話，甚至連後續該怎麼辦也很迷惘，「我也只是個平民老百姓，根本沒有能力也沒有管道來申訴，只能藉由社團力量了。」

台灣《蘋果新聞網》／Facebook

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