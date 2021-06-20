台灣疫情嚴峻但疫苗稀缺，藍綠陣營卻繼續「內鬥」，從中央到地方，對疫苗數量、產地、品牌的爭議未曾停歇之際，美國在台協會（AIT）昨晚在Facebook表示，由美國政府捐助的250萬劑Moderna疫苗，已從田納西州孟菲斯（Memphis）機場直送台灣，預計今日傍晚5時許抵達桃園國際機場。然而，各縣市長的Facebook卻呈現兩樣情，綠營首長第一時間紛紛貼文呼應，過去曾怨喊自購疫苗的藍營首長反應則靜悄悄。

另外，美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）在Twitter上載多張運該批疫苗的華航飛機，以及台灣駐美國代表蕭美琴送機照片，並興奮寫道，「飛起來！我們（美國）捐贈的250萬劑疫苗正飛往台灣。美國國務院很驕傲支援總統對於幫助世界抵禦新冠肺炎的承諾」。

蕭美琴則透露，台灣為了加速取得疫苗，自行派機到美國取貨，並在當地時間周六凌晨2時30分開始交接疫苗。

在台灣，綠營首長中，最早感謝美國伸出援手的，是屏東縣長潘孟安，他在AIT發佈聲明後沒多久就貼文回應：「屏東下了一整天雨，傍晚天邊浮出美麗弧線，沒想到，剛剛聽到250萬劑莫德納疫苗明天就要抵台，謝謝美國的援手，烏雲雖未盡退，彩虹已在前方......」，文末還不忘tag美國在台協會的Facebook賬號。

台南市長黃偉哲則在Facebook貼出一張與AIT處長酈英傑（Brent Christensen）互相擊肘的合照，強調此批疫苗捐贈展現美國對台灣的承諾，台灣是可信賴的朋友，也是國際民主大家庭的一分子。文末還表示，歡迎喜歡芒果冰的酈英傑處長賢伉儷，隨時再到台南旅遊。而高雄市長陳其邁則表示，在台灣最需要疫苗的時候，美國給予的幫助有如及時雨。

反觀藍營地方首長Facebook卻呈現兩樣情，同為六都直轄市的台中市長盧秀燕，過去曾向中央追問：「疫苗咧？」但昨日傳出美國250萬劑疫苗捐台之時，其fb貼文仍停留在當日的防疫記者會。而南投縣長林明溱曾表示已接洽藥商，預計自行購買80萬劑輝瑞BioNTech疫苗， Facebook則仍是疫苗接種相關進度，內容還提到受到全台各地疫苗接種不良反應事件影響，當天疫苗接種人數不如預期。

台灣淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正指出，美國援助台灣疫苗的時機具特殊意義，一是台灣此際陷入短缺疫苗危機，美國見到台灣政府受到不少責難，而這些責難除了疫苗以外都無法解套，因此加碼、捐贈台灣250萬劑疫苗，解政府燃眉之急，並減緩民眾對政府的抨擊力道，亦可能提高台灣人對美國的感激度。

黃介正又謂，美國援台疫苗並無附帶條件，數量雖有限，但仍可限縮北京在台灣疫苗短缺之際、操作兩岸關係的空間。

不時評論時政的台灣財信傳媒董事長謝金河在Facebook上表示，美國這次捐贈250萬劑疫苗，再加上日本先前的124萬劑，台灣以最快速度取得374萬劑疫苗，背後當然有很多的政治角力，也說明在這場疫苗大戰中，「台灣成為全球焦點」。

台灣《蘋果新聞網》/ 中央社

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