澳洲政府昨宣佈，就中國向澳洲葡萄酒加徵反傾銷稅，正式向世界貿易組織（WTO）提出申訴。這是繼大麥關稅後，澳洲再次向世貿投訴中國貿易限制。澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan）在聲明形容，當局會繼續運用世貿體制內的做法，保護本地造酒業，但仍然願意與中國直接接觸以解決分歧。

中國去年11月向澳洲葡萄酒實施超過200%的「保證金」，效果如同關稅，今年3月正式加徵最高218%的反傾銷稅，為期5年。澳洲自去年12月至今年3月期間，對華出口葡萄酒總額僅1,200萬澳元（約6,967萬港元），按年大減逾96%。

特漢指，與澳洲當地的葡萄酒製造商廣泛協商後，決定啟動爭端解決程序，有信心世貿能夠解決。不過，他也承認世貿爭端可能需要二至四年才能解決，「澳洲政府希望能夠坐下來直接與中國解決這一爭端，但如果我們不能，我們也有準備會走完整個程序」。澳洲葡萄及葡萄酒協會總裁巴塔林歡迎當局向世貿申訴，強調澳洲業界沒對中國市場傾銷，也沒收取政府補貼。

G7成員國表態支持

澳洲另有多項農產品和煤炭也被中國實施各類貿易限制，澳洲政府去年底已就大麥關稅向世貿提出申訴。澳洲總理莫里森早前表示，已要求世貿介入中澳貿易糾紛，七大工業國集團（G7）成員國亦表態支持澳洲，批評中國對國際貿易施加越來越多影響力。

澳洲廣播公司/路透社