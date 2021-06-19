【本報訊】第十四世達賴喇嘛1959年拉薩爆發武裝衝突後出逃印度，在印度北部毗連西藏的達蘭薩拉成立「藏人行政中央」的流亡政府。中國1979年起曾多次與達賴的私人代表接觸商談，但雙方對話2010年後已告中斷。

京拒流亡政府代表藏人利益

鄧小平1979年曾在北京人民大會堂接見達賴喇嘛的二哥嘉樂頓珠，提出「除了獨立以外，其他甚麼內容都可以談」；同年達賴宣稱改行推動「中間道路」的路線，放棄推動「藏獨」。此後，達賴代表曾多次訪京，雙方多次進行不定期會晤，但至1993年終因雙方分歧過大，中斷了正式聯繫。

到了2001年，達蘭薩拉重新尋求與北京對話，嘉樂頓珠再次出山，翌年更首次到訪包括拉薩在內的多個藏區，是為他自1950年解放軍進軍西藏逃亡海外後首次重返西藏。從2002年到2010年，中國官方先後10次與達賴的私人代表接觸商談，並曾安排達蘭薩拉的代表到包括四川和雲南等藏區參訪。2010年1月，時任中央統戰部部長杜青林在北京接見了達賴的五名私人代表，但統戰部常務副部長朱維群在會談後指摘達賴一方繼續堅持「西藏流亡政府是西藏人民利益的代表」，雙方此後未有再恢復接觸，對話中斷11年。