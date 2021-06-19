台山核電站上周一（14日）傳出發生核洩漏，甚至被指修改標準，讓可接受的輻射水平增高，隨後核安全局表示，並不是出現核洩漏，只是燃料棒破損，導致一迴路放射性水平增高。台灣清華大學工程與系統科學系（前身為核子工程學）教授葉宗洸對《蘋果》解答箇中原理，他指雖然沒有對外界造成輻射洩漏，但對廠內員工若造成威脅，建議先停廠檢修。

1. 台山核電廠事故原因？

葉宗洸：燃料棒本身外表都有一層護套，它其實是用來保護原料，不讓它跑到冷卻水。這一次所謂的燃料棒破損，就是這個燃料護套鋯合金的金屬出現破損，分裂產物跑到冷卻水裏面。它（核電廠）有說有收集到惰性氣體，這兩個都是核燃料它進行完核分裂後的產物，台山核電廠把這兩個氣體收集起來，最終就是排放到大氣。

2. 燃料棒破損的原因？

葉宗洸：燃料棒製造商的燃料護套，可能完整性就沒有很好。第二種原因會造成燃料棒破損，就是冷卻水的水質狀況不佳，（水質）應該要控制的很好，但是沒有控制得很好，這就有可能導致燃料護套過程當中，因為冷卻水的水質控制不佳，造成它的腐蝕加速，導致它的破損。

3. 燃料棒破損常見嗎？

葉宗洸：不是沒有發生過，不會是經常性的破損，一般的燃料棒使用的過程當中……因為燃料棒會停留在核心的時間，加起來會有54個月，它（燃料棒）一次的燃料周期是18個月，一般的燃料棒會停留在裏面三個周期，所以會有54個月，按照這個廠商的規範，燃料棒在使用的裏面，都不應該有破損。

台山核電廠是第三代的核電廠，一次的燃料周期是18個月，這個一號機組是2018年12月開始上線，它可能已經經歷過一次的歲修（有計劃的整修和養護），下一次歲修就是2018年運作（後）3年的時間，如果現在不停下來，下一次歲修會在今年年底或是明年初，可能要等到那個時候。

4. 會帶來危險嗎？

這一次還沒有到零級事故。一般會零級的話，（幅射）濃度過高，就會列作零級。這個冷卻水的迴路是一個密閉式的循環，一些水裏的分裂產物，例如碘-131、銫-137，這些就會留在冷卻水裏面，不會跑到外界的環境，這些都是民眾可以放心的。

台山核電廠應該要考慮一件事情，冷卻水不會排放到外部環境，可是對台山電廠裏面的工作人員，他們電廠應該要評估，放射性會不會影響到現場的工作人員，如果會的話，台山電廠應該要立即停止運轉，這樣在現場的工作環境的輻射劑量才有辦法除掉。而留在水裏面的碘-131、銫-137，這些在封閉循環，對於現場的工作人員，確實會感受到輻射水平。

5. 有可能不止5支燃料棒破損嗎？

葉宗洸：如果今天是冷卻水的品質不佳的話，有可能其他燃料棒，也會持續出現破損，這個是在台山電廠的運轉，冷卻水的狀態不佳的情況下；如果是原料製造商的商品的瑕疵，那就不一定會再有其他的發生，因為這種製造商的瑕疵，數量不會很多，因為數量很多的話，它（燃料棒）在出廠的時候，製造商抽檢的時候應該要檢查到。

我們可以做一個預估，如果後面的燃料棒破損的數量越來越多，後面可能要擔心的是，冷卻水水質控制不佳比較是主要的原因。但還是需要停下來檢查才知道。

6. 核安全局所指的「審查批准」冷卻劑惰性氣體放射性比活度的相關限值指的是甚麼？

這個主要就是要把收集到的惰性氣體，讓它以比較快的方式能夠排放到大氣，所以就會提高比活度，它慢慢排放的話，也是可以排到大氣。這一次核安全局同意並批准在比較高的比活度，排放出去，他們關心的是電廠裏面累積的量過高，對於現場工作人員的安全影響比較大，所以用比較高的比活度，讓他們趕快排到大氣。

資料來源：葉宗洸訪問內容整理

《蘋果》記者

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