近日海外有傳中國國家安全部副部長董經緯（圖）已「叛逃美國」，但中央政法委的官方網站「中國長安網」指，董前日主持召開部署反奸防諜工作座談會，強調「既要抓間諜，又要抓『內奸』和『幕後金主』」，似有向外界「闢謠」之意。

主持反奸會議 但沒圖片

美國專注報道情報界新聞的多媒體網站SpyTalk，昨引述海外華文網媒和Twitter網上消息稱，董經緯疑因涉及孫力軍事件在今年2月中旬與女兒董楊經香港叛逃到美國。原公安部副部長孫力軍在去年4月被指涉嫌嚴重違紀違法落馬，他曾長期擔任公安部一局的內保局（國內安全保衞局）局長。

上述消息傳出後，中央政法委微信公眾號「長安劍」發佈消息，指董經緯前日上午主持召開座談會，學習由4月26日起實施的《反間諜安全防範工作規定》。座談會強調，當前「境外間諜情報機關和各種敵對勢力對我滲透竊密活動明顯加劇，特別是個別人員甘當『內奸』，與境外間諜情報機關和敵對勢力暗中勾結，大肆從事反華活動」，亦有「幕後金主」向敵對勢力輸送資金，因此國家安全機關要深入開展反奸防諜各項工作，堅定不移維護國家安全，但因未有董經緯主持座談會的圖片，未能完全釋除外界猜疑。

現年57歲的董經緯，2006年至2017年擔任河北省國家安全廳廳長，2018年晉升國家安全部副部長。有海外傳聞指，中美外交高層在3月的阿拉斯加會晤，中共中央外事辦主任楊潔篪和中國外長王毅當面向美方要求遣返董經緯，但遭到美國國務卿布林肯拒絕。

Twitter/中國長安網