西藏流亡精神領袖達賴喇嘛的代表與北京的對話已中斷逾11年，上月底就任西藏流亡政府首腦的邊巴次仁表示，將盡一切努力重啟與中國政府的對話，又指若能促成下月將屆86歲的達賴喇嘛到訪西藏，將是向前邁進的重要一步。他重申將奉行達賴要求西藏擁有真正的自治而非尋求獨立的「中間道路」，希望北京有所回應，尊重藏人的文化、語言和宗教信仰。

曾任西藏流亡議會議員和議長的邊巴次仁，今年參與西藏司政（流亡政府主席）選舉，經近6.4萬名寄居印度、尼泊爾和其他國家的流亡藏人兩輪投票後當選，上月底宣誓就任。53歲的他在流亡政府所在地印度達蘭薩拉接受美聯社專訪稱，達賴喇嘛「已表達根據其身體狀況，到訪他在西藏的出生地、拉薩以及其他地方的願望」。他謂達賴逼切希望解決流亡政府與北京之間的爭議，而他也會「竭盡所能」去實現這個目標。

重申中間路線非獨立

邊巴次仁在上月底發表的就職演講稱，由他領導的噶廈（內閣）將執行達賴喇嘛定下的「中間道路」；但北京一直指摘「中間道路」實質就是逐步實現「西藏獨立」的政治綱領。邊巴次仁在專訪重申不尋求西藏「完全獨立」，又指中國政府也應該採取「中間道路」，給予藏人自治，以保護藏族文化和語言，「這樣才能給雙方的接觸和談判注入活力」。

僅剩藏語科母語授課

邊巴次仁又強烈批評中國政府限制藏族語言和文化的做法：「語言對民族文化至關重要，但今天藏語只是作為一門語言在課堂上教授，所有其他科目都以漢語教授。中國領導人甚至不再跟隨給予兩種語言（少數民族語言和漢語）平等地位的『雙語教育』制度，政府也不再以藏文發佈官方文件。凡此種種，都是在毀滅藏人的文化存在。一旦語言消失了，宗教也會逐漸消失。」

中國一直以來在少數民族地區推動「雙語教育」政策，即在九年義務教育階段（小一至初三）同時以漢語和少數民族語言為教學語言。不過，中共總書記習近平近年提出要「實現國家通用語言文字基本普及」，其中西藏已在2018學年起使用全國統編的各科目教材，僅餘下藏語科使用母語授課。

美聯社稱，習近平正試圖把其個人印記擴展到全國的各個角落，中共也在西藏推動「漢化」政策，試圖將藏人與他們的語言、文化特別是對達賴喇嘛的崇拜變得疏離。邊巴次仁生於印度，其父母1959年跟隨達賴喇嘛從西藏出逃印度。他說：「既然我都還沒有見過我的國家，我們也可以說基本上是印度人。」

美聯社