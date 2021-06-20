中國國家安全部副部長董經緯，究竟身處可方？海外民運人士早前傳出，董經緯已於2月叛逃美國。不過，中共中央政法委微信公眾號「長安劍」則指，董經緯前日主持召開反間諜座談會。美藉華人、共和黨全國委員會資深委員俞懷松（Solomon Yue），則與一名自稱居於香港的「愛國」網民打賭，若然董經緯正接受美國國防情報局（DIA）的人身保護並非事實，他將辭去有關職務，否實對方便要捐1萬美元（約7.8萬港元）給當日報道這宗新聞的記者，與致力維保新聞自由的組織。

俞懷松是於今日在Twitter上，隔空跟聲稱居於香港兼自稱「漢民族主義者、應用數學研究生、程式員與投資人」的Huijian打賭。Huijian本月18日轉載環球網引述中央政法委消息指，董經緯主持召開座談會，學習貫徹今年4月26日起施行的《反間諜安全防範工作規定》，就好反奸諜工作作出部署。Huijian還留言：「這算是狠狠打了一堆造謠群體的嘴巴。」

俞懷松表示，願意以共和黨全國委員會委員一職作賭注，若然董經緯並不是正在接受美國國防情報局（Defense Intelligence Agency）的人身保護，他將辭去有關職務。但若然這是事實，Huijian就要將1萬美元捐給報道這則消息的記者Jennifer Van Laar，以及美國致力維保新聞自由的組織First Amendment Forever Fund。

Jennifer Van Laar日前在美國保守派反共媒體RedState，引述海外民運人士圈子的傳言指，董經緯今年2月帶同妻兒經香港潛逃到美國，並向美方情報機關提供武漢病毒研究所的相關資料，從而改變拜登政府對COVID-19疫情起源的立場。

有指，若傳言屬實，董經緯將成為中共自建政以來最高層級的叛逃者。

不過，中共中央政法委微信公眾號「長安劍」隨後發文指，董經緯本月18日主持一場反間諜座談會，並聲稱目前境外間諜情報機關和各種敵對勢力，對中國「滲透竊密活動明顯加劇」，國安機關必須深入展開「反奸防諜」工作，「既要抓間諜，又要抓『內奸』和『幕後金主』」。

長安劍這次並沒有一如以往，在替官方「放料」時刊登董經緯出席座談會的照片作為佐證，有關做法讓人生疑。內地媒體也有報道消息，闢謠意味濃厚，但也沒有發佈座談會的照片或影片，會議地點亦未有說明。

62歲的俞懷松，年少時居於上海，文革時曾被處以勞改6年，隨後經祖父安排到美國留學，並居於當地，1990年代開始活躍於共和黨，是共和黨海外事務組織的共同創辦人之一，現擔任該組織副主席及行政總裁，同時亦擔任共和黨全國委員會俄勒岡州委員。2019年，俞懷松因積極評論香港示威運動，以及協助推動《香港人權與民主法案》，而廣為香港人所熟悉。

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