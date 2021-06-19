據美國政府高級官員消息，指美國將於美國時間周六（台灣時間今日）運送250萬劑莫德納疫苗給台灣，是早前承諾75萬劑的2倍多，最快在今天晚上抵達。美國在台協會（AIT）證實消息，認為疫苗展示美國對台灣的承諾。

「台灣價值」塗裝貨機運送

台灣蘋果新聞網昨稱，台灣購買第三批41萬莫德納疫苗、連同美國捐贈的75萬劑疫苗在今午5時由華航運抵台灣，屆時陳時中會親自前往接機。華航亦特別派遣現有機隊中最新款、塗裝具有「台灣價值（機身含台灣地圖）」的 波音777貨機擔任任務，預計下午5時飛抵桃園機場。

路透社在晚上引述獨家消息，美國將加碼捐贈台灣175萬劑，總計250萬劑，由美國當時時間周六早上於美國田納西州孟菲斯出發，由華航飛機載運起飛，預計周日晚間抵達台灣。AIT昨證實有關消息，期待今日即將抵台的250萬劑莫德納疫苗，數量包含由6月6日三名美國參議員所宣佈的75萬劑，並再加上額外捐贈的175萬劑，總計250萬劑疫苗。AIT稱，疫苗捐贈展現了美國對台灣的承諾，認為「台灣是可信賴的朋友，也是國際民主大家庭的一分子」。

台灣總統蔡英文昨回應表示，感謝拜登總統及美國政府對台灣的大力支持，證明美國政府以具體行動，支持台灣對抗這一波疫情挑戰，也印證台美友好關係的堅若磐石。她也感謝美國國會及各界跨黨派友人的協助支持。

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