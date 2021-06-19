【兩岸疫情】廣東省疫情出現反彈，前日錄得32宗確診個案，其中六宗屬本土確診個案，26宗屬境外輸入個案。深圳市其中一個個案女患者在深圳寶安國際機場一間餐廳擔任侍應，深圳機場大為緊張，前日至昨日下午取消逾400班航班，昨更下令關閉機場所有店舖，進行第三次大規模檢測。深圳宣佈由今天（20日）起，各交通站場離開深圳必須持48小時內核酸檢測陰性證明。

國家衞計委昨公佈，內地前天一共錄得72宗感染個案，分別是30宗確診，42宗無症狀感染者。廣東省的疫情最嚴重，前日共錄得32宗個案，包括6宗本地，26宗輸入個案。廣東本地個案分別來自廣州兩宗、深圳兩宗，佛山一宗，東莞報告一宗。26宗輸入個案包括境外輸入確診八宗，無症候感染者輸入個案18宗。

東莞民眾禁足等採樣結果

在深圳新增的兩宗個案，其中一名是35歲姓蕭的男子，在南山區工作，家住東莞市南城區百悅尚城，蕭男曾經到過機場交通中心。蕭男的李姓妻子同樣在18日確診，屬於東莞市的確診個案，她到過康華醫院、當地商場及幼兒批管中心。東莞市不敢怠慢，對莞城、東城、萬江、南城、麻涌五個鎮街進行檢測，涉及250萬人，前日下午開始檢測，在昨早完成採樣，結果暫未公佈，期間居民要接受嚴格居民出行管理，非必要不得離開東莞。東莞市政府宣佈將南城街道百悅尚城小區兩棟由低風險地區調整為中風險地區，其他地區風險等級不變。

另一宗深圳新增個案則是一名21歲姓朱的女子，她是深圳寶安國際機場內一間餐廳侍應，居住在寶安區福永街道下十圍商住街71號新藍天公寓，2月份已經完成兩劑國藥疫苗。

染疫女完成兩針國藥

據基因排序顯示，朱女帶有起源自印度的Delta變種，與CA868由南非至深圳的國際航班輸入的3宗陽性病例，以及6月14日報告的確診病例完全同源。該航班截止本月15天，最少有32名乘客確診。深圳市政府建議市民非必要不要離開深圳，由今日起離開該市須持48小時核酸檢測陰性證明。澳門政府宣佈，凡由寶安區福永街道（不包括深圳機場和福永碼頭）的入境人士，須在指定地點接受14天醫學觀察。

由於蕭男及朱女都與深圳寶安機場有關，加上境外輸入個案不絕，深圳寶安昨下令禁閉機場大樓內所有商舖，全機場員工要進行第三次全面核酸檢測。所有進出機場大樓、航空公司基地及貨運經營庫區域人士必須出示48小時有效核酸檢測，深圳機場汽車站亦稱，自6月19日起，深圳機場汽車站跨市客運線路暫停營運，恢復時間另行通知。據航班管家消息，深圳寶安機場前日至昨日下午取消逾400班航班。惟機場至下午通報，截至下午4時30分，昨日僅取消63班航班。

深圳衞健委