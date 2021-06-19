還有不足兩星期便是中國共產黨建黨百周年，北京的保安與維穩措施也日趨嚴格，執法部門不但加強查緝日租套房，地鐵站臨時安檢亦更頻密。中國國家郵政局、公安部及國家安全部前日聯手發出公告，稱將對各地寄往北京的郵件、快遞嚴格執行過機安檢制度。

該份聯合公告指，明日開始至中共建黨百年慶祝活動結束，各地寄遞公司對寄往北京的郵件或快遞，必須經過X光機安檢，並逐一加蓋或貼上過機安檢標識，標識應當列明安檢單位和省分。而北京寄遞公司需對各地寄往北京的郵件、快遞全面實行投遞前「二次安檢」，對北京市內郵件、快遞落實投遞前過機安檢，無安檢標識郵件快件一律退返，不得投遞。

公告也提到，明日起嚴禁收寄和投遞寄往北京的低空慢速無人機；即日起至下月15日，嚴禁收寄和投遞寄往北京、天津、河北等地的輕小型無人機，以及相關頭戴式顯示器、圖片傳送、飛行控制等關鍵零組件。

查緝日租套房

根據中央社報道，自上月起，北京市區內便開始查緝日租套房，由各地派出所派員登門查驗證件，境外人士需要出示暫居證登記等文件，時隔數周後會再臨時登門，確認居住人士與前次查驗時的資料是否相同。另外，本月中上旬起，北京的地鐵站內也開始加強臨檢，不時可見警方隨機查驗乘客證件。

《北京日報》