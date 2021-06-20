台灣疫情爆發至今，曝露出政府在採購疫苗、醫療設備的不足，民間紛紛出手自救，除鴻海創辦人郭台銘購買疫苗、藝人賈永婕募款捐呼吸器予醫院外，台積電也積極搜購疫苗，以及向醫療機構捐出400台製氧機，贈送電腦食物到鄉間，以免孩童停學或獨居長者捱餓。

報道指，自疫情爆發後，台積電慈善基金會董事長張淑芬與台積電即積極投入大量資源協助抗疫。

針對採檢能量不足，張淑芬與台積電捐出價值8,000萬元新台幣（約2,230萬港元）的10座零接觸採檢站到各地醫院。國際半導體產業協會（SEMI）、世界先進也紛紛響應，分別捐贈2座與1座採檢站。

台積慈善基金會與張淑芬，400台製氧機給全國各區醫院及防疫旅館，輔助重症患者的治療。

採檢站外，台積電慈善基金會與張淑芬共捐贈25,000份醫療物資包，內含防水隔離衣、護目鏡、髮帽、藍色鞋及乳膠手套等，贈與前線醫護人員。

醫療器材外，台積電慈善基金又捐出千台計手提電腦、路由器等到偏遠鄉下，讓學生不會因疫情停學。

此外，台積電又與惜食企業、食品企業和食物銀行合作，提供近2,000包調理包給12處社福機構照護長者、發出1,500箱食物到偏鄉孩童的據點，確保獨居長者與偏鄉孩童，不會因疫情難出門而捱餓。

台灣《蘋果新聞網》

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