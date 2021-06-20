台北市立聯合醫院陽明院區早前因接受一名確診者插喉治療，導致8名醫護受感染。台灣《蘋果新聞網》報道，其中一名確診醫生情況危急，而該名醫生經俯臥治療後狀況已有好轉。此外，還有一名同遭傳染的護士，已懷孕30周，日前因呼吸喘、肺部浸潤、血氧降低，且胎兒擠壓肺部空間。主診醫生評估她的狀況為「已到臨界點」，在6月16日緊急剖腹產子。陽明院區稱，該護士剖腹產後進行插喉治療，現情況穩定，孩子也沒有被感染。

早產孩子幸未感染 緊急產子收6萬元帳單

台北市立聯合醫院陽明院區6月8日傳出醫護在急症室為染疫病人插喉時，被嘔吐物噴濺，造成8人受感染。上周三（16日）更傳其中一名急診醫生病情惡化，而且雙肺浸潤、發燒、血氧濃度降至92%。不過知情人士昨表示，該醫生經俯臥治療後，這幾天的狀況轉好。

同樣確診的一名陽明院區護士已懷孕30周，因懷孕而未接種疫苗。確診後，丈夫居家隔離，她則在陽明院區接受治療。

該護士的丈夫劉先生表示，太太確診後在陽明醫院，一開始沒有症狀，但後來出現咳及氣喘，決定轉院到台大醫院治療。台大的醫生認為，胎兒還在腹中，用藥忌諱多，而且太太的血氧太低，加上肺部浸潤，情況較緊急，評估她的狀況為「已到臨界點」。因此在上周三緊急剖腹，現仍插喉治療中，情況亦有所好轉。

劉先生也說，院方在過程中有給予協助。孩子是被迫早產出生，且孩子正在使用保溫箱，加上奶粉、尿片和早產自費藥物等，已收到6萬多元新台幣（約1.67萬港元）帳單。

對此，陽明院區院長黃實宏表示，院方會持續關心並聯絡這名護士及其先生。他補充，因該護士懷孕30周，導致肺部空間相對狹窄，所以經病人本身、台大婦產科、內科評估後決定剖腹，過程中陽明院方也有參與。

黃表示，孩子出生後經採檢證實沒有被傳染，目前這名護士狀況也很穩定。可以理解家屬憂心治療費，院方定會全力協助。

台灣《蘋果新聞網》

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