剛經歷完乾旱的台灣，極可能面臨「洪災」。受西南風持續影響，台灣中南部地區今日出現豪雨，台中以南9縣市已發佈豪雨及大雨特報。台灣中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，根據最新歐洲模式模擬，今、明兩天鋒面逐漸接近，大氣不穩定度提高，中南部雨勢增大，而北台灣山區午後有局部陣雨，北部與東半部則晴朗炎熱，預計今天各地高溫約33至37℃。

根據中央氣象局統計，今天清晨至上午，高雄、南投、屏東雨量超過80毫米。截至上午10時46分，全台累積雨量最多為高雄市大樹區，達206毫米；屏東、南投不少測站也超過150毫米的雨量。

台灣水利署今早亦發佈水浸警戒，其中高雄多處地區水淹至半個輪胎高，路人為趕路只能硬着頭皮涉水而過。而燕巢區義大醫院往國道十號方向路面，今早9時40分許，一名29歲孕婦冒險開車經過積水處卻拋錨受困。孕婦其後覺得腹部不適，報警求救，消防局人員趕到將她救出，再由救護人員送院。

不少高雄網民今早被大雷雨吵醒，在「我是高雄人」Facebook社團留言：「一直打雷，下超大豪雨，這樣應該不會再缺水了吧」、「鳳山大雷雨」、「超大聲的雷聲」、「太恐怖了，雷聲隆隆，雨勢太大了。」從網民分享的照片、影片可見，當地水浸已淹沒汽車輪胎的高度。

嘉義縣山區連續兩日落豪雨，部份道路出現落石、坍方，經緊急搶修，目前仍有嘉131線與嘉133線交通中斷，另因雨勢持續，山區仍有道路可能，公路單位呼籲民眾若非必要，不要上山。

至於南投縣今早的大雨，使得日月潭水庫水位再躍升至747.4公尺，距離748.48公尺的滿水位，僅剩1公尺左右，也是今年乾旱以來的最新高點，日月潭船家及日月潭國家風景區管理處已達成共識，待疫情趨緩解除3級警戒後，全力恢復觀光業。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在專欄中撰文指出，今、明兩天水氣漸增，大氣不穩定度提高；中南部、雨勢增大，北台灣山區午後亦有局部陣雨的機率。至於北部、東半部晴朗炎熱，或會繼續出現37℃以上高溫。

根據台灣中央氣象局發佈的高溫資訊，西南風沉降影響，東南部地區有焚風發生的機率，台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣、台東縣地區，花蓮縣縱谷，或會連續出現36℃高溫。

吳德榮表示，根據最新歐洲模式模擬的天氣變化，周二至周五受典型梅雨滯留鋒面（Weather front，冷暖氣流相遇而形成的一種天氣現象）在台灣附近徘徊影響，這段期間將出現劇烈天氣及大量降雨，雖然大眾期待各水庫能有更多儲水，但也要留意並防範致災的可能性。

吳德榮稱，雖然統計上梅雨滯留鋒面以5月中旬至6月中旬在台灣附近徘徊為最多，但還是有些年份早在5月上旬就出現，故今年並不算特別。

根據預測，周六到周二（26至29日）梅雨滯留鋒面將北移，但吳德榮分析，太平洋高壓並未隨之增強西伸，反而仍然偏弱，台灣處在西南季風環境下，西南風逐日增強，大氣不穩定度高，迎風面將有明顯降雨，也有發生劇烈天氣條件，但因為已接近期末，有其不確定性，還要再持續觀察。

台灣《蘋果新聞網》

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