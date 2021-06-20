COVID-19疫情重創全球經濟，內地旅遊及航空業也不能幸免，受到一定程度的影響。山東省濟寧市昨日推出65歲以上老人的機票福利，受惠人士在一年內，可於非節假日期間免費2次乘坐從當地起飛的航班，家人陪同者機票價格在實時折扣的基礎上再優惠10%。不過，有網民狠批，有關「福利」嘩眾取寵兼華而不實，倒不如直接派錢更為實際。

濟寧市政府新聞辦公佈的資料，當地鼓勵乘坐濟寧升降航班的優惠政策，已於本月8日起實施，65歲以上老人若想使用這個優惠政策，可以提前訂票。符合條件的老人及陪同家人需提前一星期在機場售票中心預約訂票。而此次鼓勵乘坐濟寧航班的優惠為期一年，至明年6月7日為止。

另外，濟寧市民或在濟寧連續繳納社保3個月以上的外地民工，年度內凡乘坐濟寧起飛航班累計6次以上，可在非法定節假日期間免費乘坐1次航班；在外地上學的濟寧大學生或在濟寧就讀的外地大學生，持身份證及有效學生證，亦可以每年享受2次機票價格10%的優惠。

至於商務旅客及旅行團也有優惠。各類商會在當地組織的商務交流活動，15人以上團體旅客乘坐濟寧航班往返，均可免費享受貴賓服務。凡飛抵濟寧機場、10人或以上的旅行團，則可獲發每人60元人民幣（下同，72港元）的交通補貼。如果旅行社今年內能組織1,000至2,000名旅客飛抵濟寧機場，每人將獎勵20元（24港元）；人次累計達到2,001至3,000人，每位獎勵30元（36港元）；人次累計達到3,001人以上，每位獎勵50元（60港元）。

當局指，是次活動的目的是為進一步釋放民航事業發展紅利，打造更良好的營商環境和旅遊環境，鼓勵吸引旅客更多乘坐當地航班，刺激當地航空市場健康發展，打造魯西南區域航空樞紐。

不過，網民對於65歲以上老人免費坐飛機的安排，似乎並不認同：「65歲已經算高齡了，差不多一只腳已踩進棺材了，還坐甚麼飛機呢？」「坐飛機。突發個心臟病、高血壓，你政府怎麼救人，花裏胡哨的！」

亦有網民表示：「你讓人家免費乘飛機，農民連溫飽都解決不了，你這是給退休單位的老年人發福利。請你睜開眼看看農村有沒有生活貧困潦倒的老年人。做點實事吧。65歲老年人每月300塊錢（約360港元）就很好，不用做飛機（機票優惠）。嘩眾取寵的地方政府！！」

另有網民指，濟寧政府此舉，隨時有可能令疫情死灰復燃：「疫情沒有結束，還如火如荼，沒有事老老實實呆着吧，不要東奔西走瞎轉悠。」

山東《齊魯晚報》

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