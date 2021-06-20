四川省內所有「挖掘」比特幣（Bitcoin）等虛擬貨幣的礦場，今日凌晨起被集體斷電，來不及轉移的「礦工」遭受巨大損失。四川是全球最大的比特幣礦工聚集地，因為內地的斷電政策，令全球虛擬貨幣出現巨大危機，當局強行斷電，在節省800萬千瓦電力的同時，亦令比特幣全球的運算能力下降34%。隨著內蒙古、新疆被斷電後，以清潔能源水電為主的四川也不能成為中國比特幣挖礦的最後堡壘。

四川省發改委、四川省能源局一份題為「關於清理關停虛擬貨幣『挖礦』項目」的通知，前日在網上廣傳，通知要求四川各市州於今日完成省內26個疑似虛擬貨幣挖礦重點項目的甄別、清理和關停工作，同時要求發電企業立即停止向虛擬貨幣挖礦項目供電。

文件亦表示，各市州的政府，國家電網四川省電力公司、省能投集團，及中央在四川發電企業及省屬國有發電企業，都應落實國務院金融穩定發展委員會第51次會議提及，關於「打擊比特幣挖礦行為」的要求，包括完成重點對象清理及暫停，省電力公司已上報26個疑似「挖礦」項目，並會於今日前完成清理，並且會開展發電企業反思及改進，停止向虛擬貨幣挖礦項目供電；做好全面清理，發現疑似項目須立即暫停，並於6月25日前完成；切實履行責任，確保有質量地完成清理及暫停任務。

比特幣全網算力隔夜驟降 多地早以出手清停「挖礦」

四川是繼內蒙古後，中國以至世界最大的比特幣礦工聚集地，大約有800萬的負荷正用於加密貨幣挖礦。由於水電資源豐富，每到豐水期，四川都有大量的水電無法被使用。因此，四川省政府辦公廳曾在2019年8月印發「四川省水電消納產業示範區建設實施方案」，確定將在甘孜、攀枝花、雅安、樂山、涼山、阿壩等6個市州分別開展水電消納產業示範區試點。

數據顯示，當前比特幣全網平均算力129.52EH/s，相比歷史最高點197.61EH/s（5月13日）已經減少34%。同時，AntPool、Poolin、Huobi Pool等具有中國背景的排名全球前十的比特幣礦池算力也急劇下降，近24小時算力下降幅度分別是21.05%、16.45%和31.19%。

實際上，四川比特幣等虛擬貨幣礦機被集體斷電一事並非事出突然。早於上月，國務院金融穩定發展委員會已召開第五十一次會議，研究部署下一階段金融領域重點工作。會議就擊比特幣挖礦和交易行為作出討論。內蒙古、青海省及雲南省亦已發布有關所有清理關停虛擬貨幣「挖礦」項目的通知。

新浪新聞

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