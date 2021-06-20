香港、澳門先後關閉駐台灣的辦事處，並逼台灣駐港澳人員簽署「一中承諾書」。目前台灣駐港辦只餘8名台方人員，簽證全部下月到期。台灣陸委會今日批評，港府設置不合理政治條件，稱陸委會主委邱垂正將在明天（21日）說明駐港辦業務調整安排。外界估計，港台官方聯繫或正式中斷。

陸委會今早發新聞稿，批評港府自2018年7月起，屢次對台灣駐港辦事處人員簽證設置不合理政治條件，要求簽署「一中承諾書」，致台方派駐人員無法續留及赴任，因此明天起調整香港辦事處業務辦理方式。邱垂正也將於明天舉行記者會，進一步對外說明。

目前，台灣駐港辦事處僅剩的8名台籍人員，簽證陸續到期，預計最終僅剩7月簽證到期的經濟部駐港代表。

陸委會強調，台港本於互惠互利原則互設辦事處，而台灣的香港辦事處成立以來，始終堅持為民服務；且一切活動遵守法令，從未逾越業務功能範疇。

陸委會表示，中共及港府以「一中承諾書」設置障礙，影響台灣駐香港辦事處人員的輪調及正常運作，片面違反2011年雙方換文內容，要對台港關係及民眾權益受損負所有責任。台方堅拒逼使台灣駐處人員簽署「一中承諾書」的無理政治打壓，也對中共當局及港府提出嚴正警告與譴責。

陸委會指出，因應派駐人員赴任受阻，香港辦事處雖將進行若干業務辦理方式之調整，但仍會維持必要運作。

中央社

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