【攜手抗疫】

美國前晚宣佈捐贈台灣的250萬劑莫德納疫苗，總數比此前宣佈的75萬劑疫苗多出三倍，這批疫苗昨傍晚抵達台灣。台灣總統蔡英文形容美國是「患難見真情」。美國在台協會（AIT）則似有報恩之意，稱「不會忘記台灣先前醫療援助拯救多少美國人生命」。

美國送給台灣的250萬劑莫德納，由莫德納位於田納西州的工廠生產，華航派專機到田納西州孟菲斯機場（MEM）取貨。由於田納西州並非華航航點，華航特意挑選兩位資深的正機師，再加上一位優秀的巡航正機師，確保航程萬無一失。航班先到孟菲斯機場，再到洛杉磯機場加油，然後才直飛到台北桃園機場。飛機接近降落之時，一度有兩萬人到即時追蹤航班路線的網站觀看航班最新情況。

陳時中酈英傑接機

華航貨機下午4時30分正式運抵台灣，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中與美國在台協會（AIT）處長酈英傑一起接機。地勤人員打開機身左後側的上貨艙機門，以裝卸車卸載12個打包疫苗的貨盤。陳酈兩人在疫苗前豎起手指，並舉起印有中英文版「感謝美國政府提供台灣250萬劑COVID-19疫苗」的看板合影。酈英傑形容台灣是民主大家庭一分子，形容是「美國真正朋友」。

蔡英文感謝外交團隊，她稱疫情爆發之初，台灣穩定境內口罩供應後，隨即援助急需口罩的國家，當時抱着「患難見真情」的宗旨，現時台灣需要幫忙，台灣好朋友便伸出援手，亦正是患難見真情，故特別感謝美國及日本兩國。她又透露，加上昨天抵達的250萬劑，台灣已經累積取得超過485萬劑疫苗，後續已洽購的部份也還會分批到貨，緩解燃眉之急。副總統賴清德則透露，駐美大使蕭美琴一直為疫苗奔波，「甚至還告訴我，就連作夢，都夢到在簽疫苗捐贈合約。」AIT在傍晚再發文稱「美國不會忘記，台灣之前的醫療援助拯救了多少美國人的性命。」圓山飯店昨晚有「A❤T（意即美國愛台灣）」字樣亮燈，台北101也會亮出「台美合作抗疫」、「一起守護台灣」等字樣。

今次美國送贈疫苗，綠營掌控的地方首長反應熱烈，藍營及台北市長柯文哲統領的民眾黨卻較為冷淡。綠營反應最快是屏東縣長潘孟安，前晚公佈消息後一小時已感謝美國。過去曾喊話中央追問「疫苗咧？」的台中市長、國黨民的盧秀燕昨早才發文提及美國疫苗，國民黨主席江啟臣感謝美國外，又斥政府「坐着等疫苗」，指外國捐贈竟高於自己購買；柯文哲更等到下午5時才首度感謝美國，但抨擊台灣「疫苗不足仍是事實」。今次疫苗本月6日三名美國參議院議員旋風訪台，宣佈送贈台灣75萬劑疫苗，前晚AIT證實美國加碼，再額外送贈175萬，令總數多達250萬。

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