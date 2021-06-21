內地最新疫情：昨日（20日）新增17宗確診個案，在廣東出現1宗本土病例，其餘16宗全屬境外輸入病例，分別為廣東6宗，雲南3宗，北京2宗，上海、江蘇、福建、河南和四川各1宗。全國累計確診91,604宗，死亡4,636人。

東莞巿昨晚（20日）公佈新增1宗本地感染個案，是一名19歲姓賈的寄宿男學生，就讀於廣州新華學院東莞校區，是6月18日的東莞南城確診病者的密切接觸者，在昨日核酸檢測中呈陽，已送院隔離治療。初步判定他在東莞市密切接觸者86人，次密切接觸者5人。

由於新增的確診個案寄宿學校位於東莞巿麻涌鎮，確診者亦到過麻涌鎮的星河城廣場、華陽湖公園等地，當局決定昨晚起整個麻涌鎮定為封控區，全鎮各出入口設施圍閉，只進不出。昨晚6時起，全鎮已開展第三輪全員核酸檢測。新華學院亦規定只進不出，停止線下教學。寄宿學生全部回到宿舍，禁止學生之間聚集，校外的學生就地居家隔離。

東莞市疾病預防控制中心副主任羅東表示，東莞今輪疫情的首名30歲姓李的確診者，其基因組序列與本次廣州疫情的基因組序列雖均屬於印度變種病毒（Delta株），但與廣州疫情基因組序列存在較大的差異，未發現廣州本次疫情中後期所共有的變異位點，顯示兩地的個案分別來自不同的傳染來源。

另外，在深圳寶安機場早前有人確診，當局宣佈由6月10日至18日，在機場停留1小時以上的人員，包括旅客和接送機人員，以及機場的工作和服務保障人員，還有就是確診病例、密切接觸者和次密切接觸者的居住地、工作地及活動軌迹中的停留人員，其「粵康碼」會變為「黃碼」。持紅黃碼人員不能進入深圳機場、13個火車站、30個汽車站和4個客運碼頭。

至於近日部份到港旅客粵康碼轉為「黃碼」，為解決旅客核酸檢測需求，20日起，深圳機場設立一個臨時核酸檢測點，為粵康碼是「黃碼」的到達旅客提供現場免費核酸檢測服務。

澎湃新聞網／國家衞健委

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