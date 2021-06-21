國際一直擔心中美在台海會擦槍走火，甚或全面衝突。美國有軍事媒體分析，中美未來如在太平洋爆發戰爭，資訊優勢是勝負關鍵，特別是如能應用在制空權上，迅速結束戰爭會是毫無懸念。而中國即使能據美國第五代隱形戰機複製出殲-20或殲-31等戰機，但能否對抗美國，視乎誰有更先進的偵攻一體能力。

美國媒體《國家利益》（The National Interest）雜誌，前日（19日）刊出〈美中太平洋之戰如何迅速結束〉專文，分析資訊優勢在中美台海衝突中的角色。

文中指出，在美國當前對於台海危機的思考與討論，多以威懾為主，也就是美方應該透過集結、部署或展示武力與能力，嚇阻中國率先出擊。不過，萬一真的發生戰爭時，美國是否能阻止中國入侵台灣，也有不少兵棋推演和分析。

智庫「美國企業研究所」學者布蘭茲（Hal Brands）先前一篇專文認為，中共總書記習近平在政治上「輸不起」，也擔心向美國認輸恐導致中國成為地緣政治上的跛腳鴨，就算在短期內奪取台灣的企圖遭美方挫敗，仍會繼續打下去。「中國可能第二度、第三度努力打破台灣的防禦，或試圖透過經濟扼殺台灣」，外加使用網絡攻擊、遠程常規打擊或其他能力瞄準美國本土，並向美國盟友施加壓力。換言之，美中在台海的任何形式重大衝突恐怕都無法很快結束，而可能成為長達數年的延長賽。

不過，《國家利益》19日的文章則認為，美、中肯定都不想迅速認輸，但有多重方式可以使戰爭快速結束。舉例來說，中國若企圖發動兩棲登陸攻台，那麼成敗主要取決於誰擁有空中優勢，而這一點很容易分出高下。如果中國沒有空中優勢或無法最小化台灣空防能力，兩棲攻擊幾乎沒有成功的機會。美國只要派出大量第五代隱形戰機及時抵達台海，就能從空中摧毀解放軍攻勢。有鑑於美軍前沿駐紮的軍機數量以及偵查技術的精確度和範圍，要在解放軍兩棲攻擊部隊抵達台灣海岸之前趕至增援應該不難。

另外，若美軍F-35戰機的空戰能力遠高出中國殲-20或殲-31，那麼中國取得空中優勢的機會就會大幅降低。

不過，對於F-35與殲-20或殲-31正面交鋒會有甚麼結果，外界還不得而知。殲-20、殲-31雖然是企圖複製美國第五代隱形戰機，但能否在空戰中佔上風還很難說。因為第五代戰機在空中對決的結果，取決於誰擁有更遠距及更精準的搜與瞄準感應器，也就是誰能先「看到」對手，誰更能以資訊達成「偵攻一體」能力。

就當前技術環境而言，任何戰爭的結果將取決於資訊優勢，特別在制空權方面。一旦建立資訊優勢，特別是在空中，戰爭結果就幾乎不可能翻盤。

文中也提出一種中國可以快速制勝的可能性，那就是若中國擁有可作戰的遠程精確導向高超音速導彈，而美國不具備相同能力或無法防衞這些導彈，那麼中國也能迅速取得優勢，而且對台攻勢將快得出奇。

不過，話又說回來，中國即使配備高超音速飛彈，仍然需要取得空中資訊優勢，才有可能瞄準、摧毀美國第五代戰機。

台灣《蘋果新聞網》

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