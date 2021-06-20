北京清華大學美術學院近日舉行的大學生時裝發佈會，被指選用的模特兒大部份為「瞇瞇眼」（鳳眼），遭內地網民大肆炮轟。有人質疑該造型為西方人對中國人的刻板印象，且有侮辱性。知名時裝設計師鄧達智向本報表示，學院選用鳳眼模特兒，或為設計師巧思，未必「辱華」，又指鳳眼並不代表醜陋，強調這類先入為主的觀點應該早日被摒除。

清華大學美術學院「2021年服裝與服飾設計專業畢業設計作品發佈會」上月20日在北京舉行。惟會上模特兒展示時裝的片段，被上傳至互聯網後，卻遭大量內地網民洗版。有留言直指校方辱華。有關影片和圖片，在微博、B站（影視平台Bilibili）及YouTube均遭留言圍攻。B站上由清華美術學院上傳的影片，更已下架。有內地網民到YouTube上的清華大學頻道留言揶揄指，刪除B站影片卻不刪YouTube片，「這是給洋大人不是給咱們中國人看的」。

鄧達智：很有個性特徵

網上評論多數負面，但也有網民表達相反看法，指鳳眼造型為時裝界常見的「長眼線妝」，表達一種藝術感。更有人認為，反而「大眼妝」才是歐洲審美觀，就算「小眼」是刻板印象，亦毋須特別回避。鄧達智從時裝設計師角度指，「外國人會覺得這很特別和漂亮，因為他們不會有（鳳眼）的。除中國人外，韓國人、日本人都會有鳳眼，通常在北方人身上出現，是一項很有個性的特徵」。他又表示，不認為有關作品辱華：「設計師的每一個造型都有他深思熟慮的地方，未必為了討好外國人，如果這也算辱華，那倒不如所有時裝表演都不選用華人模特兒。」他舉例，香港的許愛蓮（Christina Hui）及日本的山口小夜子，都是擁有鳳眼而爆紅的模特兒，設計師選用亞洲模特兒，是希望有與白人不同的風格。至於用鳳眼取笑亞裔，他指這在外國不屬主流。

官媒《環球時報》的微信公眾號引北京大學中文系教授張頤武指，但不能簡單地視作「辱華」，亦不能將清華美院時裝周的裝扮當作「自我醜化、迎合西方」。他又指，時尚界受西方審美觀影響明顯，學生亦被潛移默化。

北京清華惹來網民非議並非今年首次，4月該校110周年校慶時，有女生穿金色連身短裙及黑色高跟鞋大跳熱舞，亦被批評低俗。

《蘋果》記者/新浪微博/YouTube

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