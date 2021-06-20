台灣昨僅新增107宗本土個案、11例死亡，確診數字創三級防疫措施新低。昨天進入施打疫苗第6天，全台傳出70人接種阿斯利康（AZ）疫苗後猝死，目前已有九宗個案進行解剖，初步死亡原因絕大多數與心血管疾病或慢性病相關。

13宗確診 全院採檢

在台灣新增本土個案中，桃園市長鄭文燦昨透露桃園新增16例確診，其中九宗是桃園總醫院的院內感染，包括四名病患和五名看護，另外還有兩名已打疫苗的護理員和兩位護理員家人，桃園總醫院已有13宗確診。鄭宣佈該院停止三天門診和急診，全院1,083位人員全部採檢。

指揮中心發言人莊人祥稱，昨新增猝死人士都是打疫苗後四天內發生，最少15人屬75歲以上長者，多數個案為高齡長者且有慢性疾病。另外有九名死者已解剖，出爐結果顯示初步絕大多數與心血管疾病或慢性病相關，其中一名死者也在解剖後確診新冠肺炎。截至目前為止，尚無死亡個案被判定為與疫苗相關。莊人祥透露，250萬劑莫德納疫苗到達後，會考慮將65歲以上人士列入第八類優先接種對象，至於孕婦是否屬優先接種群組，當局會在一周內研究。截至6月19日止，台灣接種阿斯利康疫苗共144萬人，其中31萬人為75歲以上長者。

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