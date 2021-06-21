內地近日多達21條河流發生超警戒洪水，涉及黑龍江、內蒙古、江蘇、浙江、重慶、四川等地，部份河流的水位曾超出警戒線達2.75米。央視報道，黑龍江大興安嶺塔河縣十八站中心苗圃，前日有約333名工人，在加固堤壩期間遇上潰堤，一度被困孤島，後經約4小時救援，全部帶回安全地帶。

海南與59國實現免簽證

全國人大常委會早前通過《海南自由貿易港法》，海南省省長馮飛於北京表示，會嚴厲打擊離島借購免稅品而涉及的走私行為，防止海南自貿港成為逃稅天堂。

他又指，人才問題對於自貿港建設是核心問題，特別是海外人才的引入。目前海南已經與59個國家實現免簽證，仍要進一步提高便利化水平，延長免簽停留的時間。

青藏公路現200米垃圾帶

內地媒體報道，位於青海省玉樹州高原可可西里地區、五道梁附近的青藏公路，亦即中國首個國家公園三江源國家公園長江源園區範圍內，出現一條長約200米，闊約20米的巨大露天垃圾帶，當中有大量鋁罐、油漆桶、塑料、破布、死羊、死犛牛，對高原生態環境構成重大威脅。

據了解，青藏公路沿線可可西里區域內的露天垃圾堆積問題，2019年已曾被報道，當時官方組織約400人清理。

外交部籲公民儘快離阿富汗

央視報道，外交部因應阿富汗今年以來衝突不斷，恐襲頻仍，於19日和中國駐阿富汗大使館提醒在阿中國公民和機構，請進一步加強防範和應急準備，並利用國際商業航班等儘早離境。如遇緊急情況，請及時報警並與中國駐阿富汗大使館聯繫。

綜合報道

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