美國捐贈台灣的250萬劑Moderna疫苗，已於昨日（20日）下午抵達台灣桃園機場，有望能緩解台灣疫苗不足的現況。有台灣學者認為，這批「救命」疫苗紓緩了台灣總統蔡英文面臨的政治壓力，並透露出「美國會在關鍵時刻對台灣伸出援手」的訊息，同時亦可避免大陸對台灣的影響力上升。

台師大政研所教授范世平分析美國對台送疫苗，不僅解決台灣防疫問題，也上升到政治層次。因台灣明年將舉行地方選舉，考驗蔡英文政權穩定性。自今年5月中旬疫情爆發後，各種針對疫苗的政治操作不斷，包括批評台灣疫苗不夠、要取得大陸疫苗、需要大陸協助等，都是出於政治動機，其中可能還有大陸因素。

范世平指出，近期包括美國、日本陸續提供疫苗給台灣，透露出「美日同盟」重要的訊息：面對大陸持續對台文攻武嚇，在台灣面臨危機的關鍵時刻，美國、日本會伸出援手，維持蔡英文政府的穩定性。

淡江國際事務學院院長王高成則提到，台灣有意透過上海復星購買BioNTech疫苗，美國也擔心大陸對台灣的影響力上升，所以增加向台灣送贈疫苗的數量，強化美台關係，防止大陸的影響力進入台灣。他又估計，美國也會在世界各地，與大陸進行疫苗競爭。

國民黨台北市議員羅智強在Facebook發文對美國致謝，卻不忘嘲諷執政黨像是「疫苗乞丐」。前外交官劉仕傑批評國民黨的外交表現淪落到統促黨的等級，而羅智強的言論已嚴重傷害台灣國際形象，更是公開羞辱美國對台灣的善意。

劉仕傑又指，與羅智強稱兄道弟的前總統馬英九靠接受「九二共識、一中各表」，讓台灣在「向中共磕頭」的前提下，參與國際組織，反問「是不是叫外交乞丐？」

另外，新抵台的250萬劑Moderna疫苗引起關注，中南部各縣市首長不分藍綠都表示會依中央流行疫情指揮中心規劃。其中南投、屏東建議讓孕婦先打Moderna；台中、雲林呼籲容許身體特殊狀況的人自行揀選接種的疫苗；澎湖更直接全面開放民眾自選疫苗，但條件是符合中央規定的接種順序。

台灣《蘋果新聞網》

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