今天（21日）是夏至，也是廣西玉林狗肉節，活動將持續10日。中國寵物幫領養中心昨日在微信公眾號發文，呼籲抵制玉林狗肉節，並促立法保護寵物權益。近日，有義工在四川綿陽發現由當地村民經營、存在已20年的囤積狗隻，懷疑犬隻來源不明。警方介入調查後，發現這些狗隻的健康及精神狀態令人擔憂。

揭做非法生意20年 狗賊為賺錢去到盡

義工日前於四川綿陽張姓村民的囤狗地點進行暗訪，發現裏面的狗隻都被關在籠裏，每個籠大概有6隻狗。當中有狗在流口水，懷疑是狗瘟的症狀。有些狗的脖子戴着項圈的，很可能是被偷來的寵物狗。對於狗的來源，張姓村民稱牠們是「收來的」。此外，警員還在張家的院子裏發現一個操作台，上面放着刀具、手套、鉗子等工具，中間放置兩個木盆和一個金屬盆，看起來像是屠宰用的。

張隨即被警方帶走調查。其後，警方發出通報，表示在張的家一共發現56隻狗，目前相關部門已展開調查，犬隻也暫由專人看養。村民透露，張的一家做「狗生意」已有20年，之前還會在家裏直接劏狗。村民稱，如此非法生意做了20年，完全不敢想像20年來有多少狗隻命喪於此。

有在場義工表示，這裏的狗隻都是要送到廣西桂林，應該就是為了今日開幕的狗肉節做準備。事實上，每年都有無數隻狗喪命於玉林的餐桌上，狗之數量供不應求，所以全國囤狗點的狗販子都會把狗送到廣西。

為得到更多狗隻供售，偷狗賊不惜作出多種駭人的行為。包括給狗落毒、把狗電暈然後偷走、在主人面前強行搶狗，甚至還會為偷狗而傷人。被發現位於四川綿陽的囤狗黑點相信只為冰山一角，尚未被發現的黑點可能多不勝數。

法例不保 習俗依舊

內地近年雖已開始重視動物權益，據內地媒體報道，內地早前在12個省推出了「禁野令（野生動物保護管理條例）」，深圳和珠海等城市亦已經明確禁止食用貓狗。去年5月份，內地更明確表明家養禽畜範圍不包括狗，而是把狗隻歸類為「伴侶動物」。惟法例仍不完善，如廣西玉林仍存在吃狗肉之習俗，狗隻被無辜殺害，並端上「狗肉節」的餐桌。

有人為了滿足口腹之慾而吃狗肉。實際上，毒狗所用的藥物皆為國家管制藥品，被毒殺的狗隻體內會留有大量毒素。一旦人吃了狗肉，毒素長期在體內積累，時間久了會影響身體健康，甚至有可能會危及生命。

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