台灣中南部早前飽受旱情困擾，如今卻受暴雨侵襲。台灣中央氣象局發佈警告，指受西南風持續帶來偏多的水氣影響，今日降雨會較昨日（20日）更明顯，中南部多處有局部大雨或豪雨。水利署針對台中、彰化、南投縣發佈一級淹水警戒。氣象專家指要防範雨災。

台灣氣象局預報員官欣平指出，今天滯留鋒面接近，加上西南風持續帶來水汽，天氣更不穩定，降雨情況比昨天更明顯，中南部持續有顯著雨勢，特別是在夜間、清晨。北部也有局部短暫陣雨或雷雨。

苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、雲林縣、嘉義市分別發豪雨或大雨特報。

氣象局表示，豪雨指24小時累積雨量達200毫米以上，或3小時累積雨量達100毫米以上；大雨是24小時累積雨量達80毫米以上，或時雨量達40毫米以上。

在滯留鋒面和西南風影響下，估計不穩定天氣會持續到周四（24日），尤其周二、三西半部可能出現局部豪雨。

台灣氣象局長鄭明典在Facebook上載衞星雲圖，見中部地區厚厚雲層，他發文提醒：「中北部這塊對流區……可能會持續久一些！」

台灣中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄中撰文指出，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日鋒面接近，水氣增多，大氣不穩定；苗栗以南有陣雨或雷雨，局部地區有較大降雨。北台灣及東半部午後亦有局部陣雨的機率。

吳德榮指出，雖然降雨對各水庫能繼續補充更多的儲水，但對於其可能「致災」，仍要注意防範。

氣象達人彭啟明一早在Facebook發文提醒，「今天西南風和海陸風交會非常旺盛，西半部的雨勢從南到北一直下到新竹，預期可能直接到午後，伴隨閃電雷擊，請多留意。」

彭啟明指出，明天開始鋒面盤據，雨勢最大在周二、周三，可能延續到周四、周五，要提防中小尺度對流系統發展，容易有局部短延時強降雨，之後周末轉西南風，類似目前的天氣。

台灣《蘋果新聞網》

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