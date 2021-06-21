（新增內容）台灣疫情見緩。中央流行疫情指揮中心今日（21日）表示，新增75宗確診個案，全屬本土感染，患者中則再增加20人死亡。為三級警戒實施後，單日個案首次低於100宗。另外，士林區某護理之家爆發武漢肺炎群聚案，北市衞生局表示，從8日至今已47人確診，包含31名住民、16名工作人員，其中3人已病逝，正調查該機構是否有隱匿疫情。

指揮中心表示，新增患者分別是35男、40女。地區分佈則是新北市38宗排第一，台北市22宗次多，桃園市5宗，苗栗縣3宗，基隆市及台中市各2宗，高雄市、雲林縣及彰化縣各1宗。累計確診數目為14,080宗，其中12,697宗為5月11日至6月19日間公佈。累計死亡則有569人。

指揮官陳時中說，整體確定病例趨勢往下，死亡案例仍多，預計死亡數要一到兩星期才向下，提醒「疫情趨緩，心情可以放鬆，但防疫措施不能放鬆」。

疫苗接種方面，指揮中心指，全台已有154萬1,732人完成接種。

台灣疫情5月中旬升溫以來，經二度延長，實施三級警戒已滿月。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨日指，不傾向6月28日後一下子從第三級退回二級，但考慮調整低風險場域防疫規範強度。

據指，昨日（20日）上午召開內部會議，盤點過去防疫警戒對經濟民生的衝擊，並考慮在三級疫情警戒下，先對電影院、圖書館、會展場館等公共場所作「微解封」。雖研議放寬的可能措施，但僅供指揮中心參考，最後仍由專家會議評估決定。

另外，台灣內政部今日宣佈，鑑於疫情三級警戒，已全面暫停6月份役男徵兵體檢及替代役徵集入營，4,065名役男受影響，暫定7月後再徵集。

台灣《蘋果新聞網》

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