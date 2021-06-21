港府（上周五）18日突然宣佈，在台灣的經濟貿易文化辦事處即日起暫停運作，台灣駐港辦事處僅剩8名台籍人員，他們的簽證亦已陸續到期。昨日，台駐港辦事處代理處長林振宙等7名官員已返台，僅剩1名經濟部駐派官員留守至7月底。陸委會主委邱太三今日（20日）下午4時將召開記者會，交代未來辦事處運作情況，而辦事處網頁未有公佈業務調整詳情。

據悉，這次7名返台人員中，其中一人的簽證是7月2日到期，不過因為該官員任務已完成，因此就跟隨大隊先行回台。駐港辦事處目前僅剩一名經濟部官員簽證至7月底截止，剩下都是香港僱員。台方已提出接任人選，不過港府至今未給予任何回應。

陸委會2018年6月發佈參事盧長水接任香港辦事處長，因港府遲遲未發給簽證，迄今無法上任；2020年代理處長高銘村、服務組長周家瑞、綜合組長李晉梅與1名經濟組秘書，4人因拒簽「一中」切結書，工作簽證無法續簽，在港府要求限期離境下，被迫返台。陸委會最終指派外交部副參事林振宙為代理處長，維持辦事處運作，不過他與另外6名同仁昨日被迫返台。

「一中切結書」內容提及台駐港人員駐港期間，必須遵守台港互設機構的2011年換文內容，過去馬政府期間就有此切結書，但港府並無要求台駐港人員簽署，直到蔡政府上台後，盧長水遲遲無法赴任，才爆出台方拒簽切結書而無法赴任的情況。

台灣《蘋果新聞網》

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