【學者分析】

淡江國際事務學院院長王高成指出，美國擔心中國對台灣的影響力上升，所以增加疫苗致贈數量，強化台美關係、防止中國的影響力進入台灣。他又認為，美國在台協會（AIT）處長酈英傑早前在離任時受訪時，對於台灣疫苗的需求抱持比較冷淡的態度，今次美方向台加碼贈送疫苗，有亡羊補牢之意。

為酈英傑失言補鑊

王高成指出，酈英傑早前說美國疫苗分配有自己的原則，令台灣民意感到震撼，因為蔡政府都宣稱台美關係史上最好，酈英傑這番言論當然對台美關係有所影響。隨着台灣疫情升溫，美國選擇不透過COVAX平台，直接運送疫苗來台，還增加數量，有意降低台灣民眾對美國的疑慮，畢竟在美中競爭戰略中，台灣角色是美國相當重視的，酈英傑種下的後遺症，美方現在要亡羊補牢。

另一方面，美國發現蔡政府拿不到太多疫苗，飽受民意批評，趕緊適時伸出援手，協助緩解危機，讓蔡政府穩定下來，對於美台未來合作上，才有所正當性。此外，中國有意透過上海復星購買BNT疫苗，美國也很擔心中國對台灣的影響力上升，所以增加數量，強化美台的依存關係，防止中國的影響力進入台灣，美國甚至不只是對台灣，也針對世界各國與中國進行疫苗競爭。淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正認為，美方此舉除了解蔡政府的燃眉之急，亦可能提高台灣民眾對美國的感激度。

台灣蘋果新聞網/中央社