以前絕對不會寫這種文章，更不會想這個問題，但今時今日，這已經是迫在眉睫，不到大家不想了。作為前員工、供稿者、小股東、讀者，對《蘋果》感情之深絕不下於那位天天關心《蘋果》廣告的小股東兼忠實讀者。

此專欄「濤濤筆剟」面世才幾個月，據聞是老總羅偉光親定，還未來得及當面向他道謝，他已被捕。「剟」，粵音為「絕」，意為刺、戳、刪除等動作，與「筆伐」異曲同工，足見其功力，也是對此專欄的期許，深謝。若《蘋果》消失，此欄自也不可能倖存，實一憾事。

有朋友愛飲蘋果汁，甚至每天必飲一杯，卻從不吃蘋果。問之，答曰：聽不得咬蘋果的聲音。原來，吃蘋果時那清脆的聲音，對他而言是一種折磨，但他深知「一日一蘋果，邪惡遠離我」的道理，就以蘋果汁代之。沒錯，蘋果咬下去會發出聲音，有些人覺得很悅耳，但很多人尤其是手握大權的高官，卻認為刺耳不堪，自己固然不吃也不許其他人吃，因為別人吃也會發出「蘋果聲」，對他而言一種折磨。可是，《蘋果》有益健康呀！

沒錯，異見及批評的聲音很刺耳、很難聽，卻於己於社會大有裨益。古代的皇權社會，皇帝至高無上，聽到全是歌功頌德的讚美，尚且有危機感，知道這不是真實的，故設立諫官，希望聽到真相，讓他們可直接批評皇帝得失。唐朝盛世「貞觀之治」的唐太宗，身邊就有一位敢於犯顏直諫的諫議大夫魏徵，他一生上疏二百多次，曾多次惹得太宗大怒，但所言最後大部份還是被採納。魏徵死後，唐太宗嘆息：「人以銅為鏡，可以正衣冠，以古為鏡，可以見興替，以人為鏡，可以明得失。朕常保此三鏡，以防己過，今魏徵俎逝，遂亡一鏡矣！」

《蘋果》就是香港社會一面鏡，可以照出真相，更會發出聲音。可是，有時真相很難看，讓人難以接受，有時它的聲音很刺耳，令人很不舒服。但社會就是需要這樣的鏡子，才可及早發現病徵，才能防微杜漸，保持健康體魄，向前發展。

可惜，今人的胸襟識見連古代皇帝也不如，既不知蘋果汁之妙用，復不聞蘋果聲之好處，欲除之而後快，殊不知自毀鏡子，無以正衣冠、無以知興替，更難明得失！

資深傳媒人

潘小濤

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