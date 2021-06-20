近來新疆人權成為國際關注議題，一向以「戰狼式」反擊西方國家指摘的北京，卻一反常態。向來是官方風向指標的中央電視台，昨日在微博發佈一段長約3分半鐘的影片，找來3名在人氣極盛的新疆少數民族藝人：迪麗熱巴、佟麗婭及尼格買提，為新疆宣傳、唱好新疆，介紹當地風光、推介美食，「#迪麗熱巴佟麗婭小尼聊新疆#」更旋即登上微博熱搜榜。不過，有北京政治學者分析，這是北京要求「可信、可愛、可敬」作為外交基調後，熊貓外交的一個變化，但他相信效果有限，因為中國跟國際社會的「對話、開放、理解，是超出這種宣傳本身能夠做到的」。

央視官方微博「央視新聞」昨發佈的短片長3分34秒，由央視綜合節目主持人尼格買提及兩名女演員迪麗熱巴、佟麗婭合作，介紹新疆風土民情及美食。尼格買提是維族人，他以歌詞「我們新疆好地方、天山南北好牧場」作開場白，介紹新疆面積佔全中國的六分一。在新疆出生的錫伯族人佟麗婭就形容，新疆各民族風俗不同，「體驗起來奇妙無比」，又介紹當地每年各月份盛產的油菜花和向日葵等。本身是維族人的迪麗熱巴就介紹大盤雞、烤肉串、抓飯、炒米粉等新疆特色食物。

幾名藝人的人氣帶動影片的評論與轉發量，截至昨晚8時，影片已被轉發超1.9萬次，更有近萬則評論，絕大多數都是粉絲力挺。相較同日央視微博內的其他貼文只有數百至一千多的轉發和留言。

今次官媒找來新疆藝人唱好新疆，一反以往「戰狼式」外交姿態。上月31日，中共中央政治局首次就針對「對外宣傳」進行集體學習，中共總書記習近平主持時要求，構建「具有鮮明中國特色的戰略傳播體系」，營造有利外部輿論環境，提升中國「在重大問題的對外發聲能力」，且要「注重把握好基調，『既開放自信也謙遜謙和』，努力塑造『可信、可愛、可敬』的中國形象」。

北京獨立學者吳強對《蘋果》分析，在中共中央政治局集體學習後，內地開始改變，要求「可信、可愛、可敬」作為外交基調，實際上是要調整戰狼外交，以更多的熊貓外交姿態出現。「新疆這個（影片）實際上是有外交的姿態，找了一些當今最紅的一些維族藝人、在新疆本地出生的藝人來做，這是熊貓外交的一個變化，這是毫無疑問的。」不過，他認為效果很有限，因為國際社會對事實懷疑。他說，自2017年之後就有類似的宣傳手法，如烏魯木齊大巴扎組織當地人跳舞，營造表面上的和諧氣氛，但國際社會在過去幾年對中國的這種宣傳越來越懷疑，「中國跟國際社會的對話，包括中央電視台與國際社會的對話，這種對話、開放、理解，是超出這種宣傳本身能夠做到的」。

時事評論員劉銳紹則認為，新疆問題在國際上引來負面關注，所以現在用軟性方法，看來沒有政治性，目標是普羅大眾，希望可以抵銷海外對新疆硬的攻擊，「用這些風花雪月、旅遊、飲食」包裝。另外，這個做法也是要響應習近平要求「說起中國的故事」。劉銳紹指，需要留意的是，即使有這些軟性策略，一旦新疆又被外國提起負面事情，很容易就會抵銷現在所作的軟性宣傳。至於為甚麼既然要做外宣，不直接發佈英文版的影片，他估計遲早都會有英文版。

浸會大學新聞系高級講師呂秉權則認為，中國的戰狼外交維持一段長時間，但「一味戰狼，好明顯係講唔贏」，故希望改以飲食、旅遊等「易入屋、無關痛癢」話題，潛移默化地逆轉國際社會看法。不過他指，雖然技巧上「軟」，但立場上官方依然強硬，只是視乎形勢，按需要運用不同手段。

《蘋果》記者

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