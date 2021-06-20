廣東省日前出現多宗本土確診個案，多個地方都有大規模檢測，如東莞市日前250萬人檢測、深圳機場第三次全員檢測。深圳人社局昨稱，如員工沒有正當理由下堅拒接受核酸檢測，公司毋須支付該期間薪金。

出省須持「健康綠碼」

深圳人社局稱，若深圳市政府對全市市民（含戶籍人口、外來人口）展開大規模核酸檢測，公司如果遇上員工無正當理由拒絕核酸檢測，應向員工做好相關政策解釋工作。員工若堅持不配合，公司可拒絕他上班，員工停工期間可視作事假處理，公司毋須支付該期間薪金。另外，員工一旦接受隔離治療或醫學觀察，公司應支付其薪金，但如果員工不遵守政府疫情防控規定，以致需要接受隔離治療，那公司則不會給予薪金。

深圳市交通運輸局副局長徐忠平表示，昨日起所有從深圳機場、火車站、汽車站、碼頭等交通站場離深出省的旅客，均須出示健康碼綠碼及48小時內核酸檢測陰性證明。安徽省昨亦緊急提醒，要求6月10日以來從深圳及東莞來安徽人士，要第一時間通知防疫部門，作核酸檢測。國家衞健委昨公佈，內地前日共新增23宗個案，全部都是境外輸入個案，其中12宗來自廣東省，沒有任何本土確診個案。另外全國有20宗無症狀感染個案，同樣全部是境外輸入。

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