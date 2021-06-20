新疆人權問題備受國際社會關注，中國則積極發動輿論攻勢反擊。官媒央視發佈一條由女星迪麗熱巴等新疆少數族裔藝人，介紹當地風光和美食的短片。浸會大學新聞系高級講師呂秉權指，推出該宣傳片反映當局在涉疆議題上，轉為淡化政治色彩，改用軟實力手段。

央視新聞頻道發佈的短片長3分34秒，由央視綜合節目主持人尼格買提．熱合曼，以及兩名演員迪麗熱巴．迪力木拉提、佟麗婭合作演出。片中尼格買提以歌詞「我們新疆好地方、天山南北好牧場」作開場白，介紹新疆面積佔全中國的六分之一。佟麗婭形容新疆各民族風俗不同，「體驗起來奇妙無比」，介紹當地每年各月份盛產的油菜花和向日葵等。迪麗熱巴則介紹大盤雞、烤肉串、抓飯、炒米粉等新疆特色食物。

學者：大外宣軟硬兼施

年初新疆棉風波發酵，內地演藝界紛紛發聲表忠，今次則由官媒找來新疆藝人唱好新疆。呂秉權分析，近期中國大外宣不止展現戰狼一面，更着重軟硬兼施，運用懷柔、親和手法，相信這與5月中共中央政治局學習會議上，習近平强調塑造可信、可愛、可敬的中國形象有關。他指，戰狼外交維持了一段長時間，但「一味戰狼，好明顯係講唔贏」，故希望改以飲食、旅遊等「易入屋、無關痛癢」話題，潛移默化地扭轉國際社會看法。不過他指，雖然技巧上「軟」，但立場上官方依然强硬，只是視乎形勢，按需要運用不同手段。

北京獨立學者吳強對本報分析指：「新疆這個（影片）實際上是有外交的姿態，是熊貓外交的一個變化。」不過，他認為效果很有限，因為國際社會對事實懷疑。

《蘋果》記者/央視