壹傳媒有限公司董事會今日召開會議，通過去信保安局申請要求解凍部份資產，以免因欠薪而違法。董事會亦決定本周五（25日）再開會，屆時再決定《蘋果日報》是否停止運作。台灣陸委會主委邱太三對北京不斷打壓香港民主選舉、言論、新聞自由表示遺憾，台灣亦會仔細關注香港民主自由的發展。

邱太三在今日記者會上，被問及如何看待香港《蘋果日報》面臨停止運作時指出，維護高度自治、民主和自由是在中英聯合聲明中列明的承諾，國際社會也是認為香港政治上有一定程度自由和高度自治，才會給予香港特別地位。遺憾北京不斷在香港民主選舉、言論、新聞自由上作打壓，已引起國際關注。目前，美國已取消香港的特別關稅地位，歐盟也關注香港的言論自由受打壓，台灣亦仔細關注香港民主自由的發展。

對於台灣《蘋果新聞網》的去向，台蘋工會理事長陳嘉恩對中央社表示，不確定台灣《蘋果新聞網》會否受到香港母公司影響，僅得知香港已召開董事會，目前台灣蘋果日報工會沒收到任何通知，暫無影響。

陳嘉恩亦表示，台灣《蘋果新聞網》的員工都是與台灣分公司簽約，領台灣分公司的薪水，至於薪水資金要從何來，「我們也不大可能知道」。中央社記者今天下午曾致電台灣《蘋果新聞網》查詢，但未獲回應。

台灣《蘋果新聞網》／中央社

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