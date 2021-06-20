被質疑洩漏新冠肺炎病毒的武漢病毒研究所（圖）入選2021年度中國科學院傑出科技成就獎的建議名單，官方稱武漢病毒研究所在「新冠肺炎疫情發生後迅速展開病原鑑定工作」、「揭示蝙蝠攜帶的相關冠狀病毒可能是其進化祖先」，為疫情防控提供關鍵科技支撐。

中國生物技術信息網上周五（18日）公佈，武漢病毒研究所入選2021年度中國科學院傑出科技成就獎。根據公告，武漢病毒研究所的主要科技貢獻為「新冠肺炎疫情發生後迅速展開病原鑑定工作，短時間內完成新冠病毒全長基因組測序和病毒分離，證實新冠病毒使用與SARS病毒相同的功能受體」、「揭示蝙蝠攜帶的相關冠狀病毒可能是其進化祖先。」公告又指，武漢病毒研究所建立了多種新冠病毒血清學與核酸檢測技術，揭示新冠病毒存在糞口傳播等多種傳播途徑。

石正麗膺「突出貢獻者」

被指在武漢病毒研究所對蝙蝠冠狀病毒進行高風險實驗的研究員石正麗獲稱為「研究集體突出貢獻者」，公告指她「確定新冠肺炎病原，完成新冠病毒基因組測序等全面系統的病原鑑定研究。」

根據有關規定，自公佈起15個日內為異議期，任何人對授獎建議名單成果的真實性、水平等有異議，可以書面並實名向中國科學院發展規劃局提出。

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