雲南省保山市一名楊姓女子，近日與胞妹及其孩子開車出發前往當地板橋古鎮遊玩，未料駛至杭瑞高速公路時，前方突然飛來一根長約60厘米的鋼筋，更將其副駕駛座前方的擋風玻璃刺穿，所幸當時該位置無人乘坐，未有造成傷亡。事件引起熱議，有網民表示非常驚險：「真的從鬼門關撿了一條命回來！」

內媒昨日報道事件，事發於本月13日，楊女表示當日下午約7時她駕車出發，並安排胞妹在後座照顧孩子，然而當車子駛至杭瑞高速公路接近板橋路段時，發現道路前方有一根鋼筋，正當楊女打算減速再換車道時，一輛黑色私家車突然快速從右側駛過，並將鋼筋碾飛至半空，直接刺穿擋風玻璃。

網上片段所見，楊女車子副駕駛座前的擋風玻璃被鋼筋刺穿，只剩下末端約5厘米的鉤子外露。她憶述當時情況：「當時只聽到『呯』的一聲巨響，車子的擋風玻璃被砸開了一個大洞。我將車停穩一看，發現擋風玻璃上插的是一個用鋼筋做的撬桿。幸好當時副駕駛位沒有人乘坐，否則後果不堪設想。」

事後楊女將車子駛出收費站，並下車檢查車子受損情況。及後警方抵達現場調查，稱該鋼筋應該是由途徑此路段的一輛大貨車所遺落的，「但遺憾的是，由於該路段沒有監控（閉路電視），楊女駕駛的小轎車也沒有行車紀錄儀，沒有找到碾飛鋼撬的黑色轎車，也無法找到遺落鋼筋的車輛」。最終車子全部的維修費用只能由楊女承擔。

新浪新聞／澎湃新聞

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