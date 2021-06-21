廣西玉林「荔枝狗肉節」在昨日夏至舉行，料為期十天。狗肉節舉行前一周，四川綿陽市安州區警方在一名村民的家中發現大量來歷不明的犬隻，據稱已涉嫌非法囤積和販運犬隻20年，當中不少都被運到玉林。警方稱已充公了56隻狗，並已交由專人看養。

法例未完善 惡俗依舊

綿陽市安州區信訪局稱，警方聯同來自成都的動物保護義工在6月12日來到秀水鎮村民張久家中，充公56隻疑似非法囤積的狗。該個隱蔽狗場被黑色紡織塑料圍封，狗隻都被關在籠裏，每個籠都有大概六隻狗。當中有狗在流口水，懷疑出現狗瘟症狀；還有狗的頸戴着項圈，可能是被偷來的寵物狗。警員還在院子裏發現一個操作台，上面放着刀具、手套、鉗子等工具，中間放置兩個木盆和一個金屬盆，涉嫌作屠宰用。

警方又在冰櫃裏發現了凍肉和內臟。張久指凍肉是用來餵狗：「我的狗都是收來的，買家是誰我都能說出來。」張已被警方帶走調查。有鄰居透露，張家做「狗生意」已有20年，之前還會在家裏直接劏狗。義工楊女士稱，有人曾目擊張往外運活狗，「用的是大卡車，一個箱子裝幾隻，滿滿一車能裝一千多隻。至於運往哪裏，我們都能夠想到是廣西玉林」。內地在去年5月公佈《國家畜禽遺傳資源目錄》，其中不包括狗；但由於法例仍未完善，如廣西玉林仍存在吃狗肉之習俗，狗隻被無辜殺害並端上「狗肉節」的餐桌。

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