中國駐美國大使崔天凱將於近日離任返國。中國駐美國大使館6月21日發佈崔天凱致全美僑胞的辭別信，形容當前中美關係正處在關鍵十字路口，指在美僑胞肩負着更加重大的責任和使命。

崔天凱在信中表示，美國對華政策正經歷新一輪重構，面臨在對話合作和對抗衝突之間作出選擇，期望僑胞從捍衞自身在美國生存和發展的權益、維護中美兩國民眾根本利益等出發，繼續做中美關係健康穩定發展的堅定促進者和積極貢獻者。

他說由2013年4月起擔任中國駐美大使。回顧8年任期，指這次是外交生涯中最長的一次駐外工作，表示中美建交42年來，兩國關係取得歷史性成就。而中共建黨百年將至，未來中國已開啟全面建設社會主義現代化國家，為廣大僑胞的發展提供更廣闊美好的前景。

華裔學者劉亞偉認為崔天凱離職，代表北京以往的對美外交路線方式即將結束，中共對美的戰狼外交將成主流。他指崔天凱在華盛頓做了8年多大使，中美關系從爭先恐後，到構築新型大國關系，全力以赴避免發生生武裝衝突，劉認為並不是崔天凱做得不好，是雙邊關系出現了太多個人無法抗拒的結構性問題，形成崔天凱可謂「任不逢時」。

《華爾街日報》早前報道，曾經多次陪同國家主席習近平出訪的副外長秦剛，將有機會接任駐美大使一職。

新浪新聞／澎湃新聞

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