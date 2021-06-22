前同事準備《蘋果》的福壽版，來電問可否寫篇感想。

福壽版，是名人死後生平回顧的行內術語。江澤民的福壽版，中國組同事們都不知道更新了幾十次。《蘋果》竟然比老江早死？！

真的沒想到。還感甚麼想，不敢想呀。這風險，進去了的黎老闆和的兩個蘋果高層還不是完美示範？

一個快將100歲的老人終於殺死了才26歲不聽話的青年。薑果然還是老的辣。這是一場蓄謀已久謀殺。

一位在中國組做了大半輩子的老行專幾年前就預言：《蘋果》三年內必定執笠。昨晚大家突然想起這番話，慨嘆他「神準」。

春江水暖鴨先知。來自國安的威脅沒有人比中國組記者更懂啦，早在國安法之前，「國家很快收拾《蘋果》，聰明的快點辭職。你繼續這樣做下去是會有後果的！」類似的話很多人都聽過。輕則口頭警告，重則累全家。你不相信嗎？大陸那些異議人士、律師、維權者，誰有好下場？做記者你看得還少？膽怯如我自然是一早做了逃兵啦。不過這位老行專沒有離職，直到今天告別《蘋果》。

有人負重前行，有人如鯁在喉。

香港是中國的一部份！沒有《蘋果》的香港，肯肯定是中國的一部份。

你準備好如鯁在喉的新生活沒？因為，為你發聲那個已經被滅聲。

喜羊羊

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