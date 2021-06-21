【本報訊】在百年黨慶的「紅色旅遊」風潮下，延安這座四線城市湧入大批人潮，機關、國企組織的團隊更身穿八路軍服裝、拿着小板凳在現場「聽黨課」。但數到最千奇百怪的時刻，莫過於在革命遺址前的大合照。「萬歲、萬歲、萬萬歲！」「勝利！勝利！勝利！」「延安美不美？美！」各種振奮人心的口號此起彼落，有團隊甚至高舉拳頭，重讀黨員誓詞。

黨史學習班成員拿着小板凳，在景區空地「排排坐」，聽着由延安大學教師講的黨課，是延安的常見情景之一。延安作為兩代領導人的孕育地，毛、習成為講解中出現頻率最高的名字。其中，習近平提到的「看齊意識」、「實現民族復興」等觀點，都被編入講辭。「整個心靈都受到洗禮」，一名從北京過來、身穿軍服的央企員工表示，「特別是老師給我們講，中國共產黨和人民的關係，是軍民魚水、血濃於水，共產黨從一開始就是為人民服務」。

因應建黨百年，紅色旅遊需求大增，園區更臨時聘用講解員，「兼職幹幾個月」。「六月份淡季，平時人多的話，我一天要講十多次」，一名臨時講解員說。

長征結束 毛上神壇之地

今日的延安是中共愛國主義教育基地，1935年至1948年，這裏是中共的革命根據地中心和大後方。1935年，中共紅軍在國民黨軍圍剿下，自江西逃亡陜北（中共稱為二萬五千里長征），至1948年第二次國共內戰後轉向華北。這前後12年5個月，被稱為「延安13年」。中共當時為與國民黨爭取民心，一度在此期間實行民主選舉。

除了是長征結束點、13年的中共中央所在地，延安亦是中共正式脫離蘇聯控制、毛澤東走向神壇之地。一開始，中共並非中國的本土政治組織，而是由蘇聯控制的共產國際中國支部，在1940年代，內部形成毛澤東為首的本土派和蘇聯派分庭抗禮的局面。1942年，毛發起延安整風運動，打倒以王明為首的國際派，在中共七大確立了「定於一尊」的權威地位。「東方紅，太陽升」這一歌頌毛澤東的陝北民歌，也由此流行。

課後答不出延安精神

不過現時的革命遺址，只着重強調中共軍民當年自己動手、豐衣足食的吃苦精神，已故領袖的故居，展示着千人一面式的簡陋、粗糙環境。有第二次來到參觀的西安遊客表示，20多年前來「沒多大感觸」，「現在年紀大了，看到犧牲的年輕人，都流眼淚了！」

然而問到「延安精神」具體是甚麼，上過教育課的他們多數尷尬一笑，「延安精神……到目前還沒有太多的……至少有個艱苦奮鬥吧」、「不太清楚」。「延安精神」包括自力更生和艱苦奮鬥、全意為人民服務、理論聯繫實際和開拓創新的精神，以及實事求是的思想路線。