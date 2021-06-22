解放軍自去年9月起，頻繁侵擾台灣空域，惟情況到5月起出現變化，解放軍侵擾台灣的日子和軍機數量都開始下降，直到6月15日才再有大規模軍機擾台。有外媒分析，是因為美國和日本發出聯合聲明，令解放軍軍機擾台次數大減，但軍事專家黃東卻向《蘋果》分析稱，是解放軍空軍的能量即將「到頂」，如「橡筋掹到盡晒」，需要改變策略。

根據台灣國防部資料，由去年9月至今年5月連續8個月，解放軍的擾台日數，每月都超過15日，單是今年首4個月，就有84日出現解放軍戰機入侵台灣海域，4月更是有過百架次共機擾台，而當中又以殲16戰機和運8反潛機最多，累積5個月各自有74架次。

不過，數字由5月起開始出現變化，雖然擾台日數仍多過15日，但每次軍機數量大幅減少，累積整個月只有29架次，殲16只出動兩次，殲10更是不見蹤影。而在6月截至20日，擾台的日數亦大為減少，只有6月3日、4日、14日、15日 、17日和19日有飛機出動，且大部份日子都只派出1架軍機，只有15日大規模派出28架次軍機闖入台灣防空識別區。

《日本經濟新聞》早前指，美國總統拜登與日本首相菅義偉在4月16日舉行高峯會，並發表聯合聲明強調台海和平穩定的重要性，此後解放軍軍機擾台次數大減，顯示大陸避免刺激美國。翻查紀錄，從4月16日發表美日聯合聲明至今，解放軍軍機擾台數量平均每天1.9架次，比聲明發表前平均每天3.4架次大幅減少。

但黃東向《蘋果》提出，大陸要搞戰狼外交，凡美日台反對聲音越大，「我（中國）就同佢撐到行……呢個（示弱）唔係中南海嘅習慣」，所以不同意將解放軍減少擾台解讀為因美日壓力而放緩，反而是因為即將進入夏季，解放軍要「唞暑」，避免空軍過度消耗，同時作出檢討。

他形容解放軍空軍今年擾台的數目，「痴晒線」，是在測試空軍極限，由於每次空軍出動都需要大規模支援，例如維修人員、輪軚保養、飛機零件供應等，可謂牽一髮動全身。所以，現在減少出動反映「橡筋掹到盡晒」，能量已差不多「到頂」，冇辦法再提高軍機出動頻率。

而且，台灣方面對於共機擾台亦開始麻木，大陸的警告作用降低，所以要重新部署、檢討，「係咪需要咁高強度嘅飛行才能產生警告嘅效益（果）」。

黃東指出，解放軍擾台「唔會真正停止」，但會改變做法，好像6月15日高強度出動一次後，會讓地勤和後勤休息一輪再出動，「唔會壓到自己頂唔順」；又或者當美、日、澳在南海舉行大型聯合軍事演習時，中共才可能作出對抗動作。

黃東又認為，真正對台灣產生威脅，是解放軍軍艦配合空軍同時行動，惟要協調兩個軍種並不容易，而且軍艦出海不可即日來回，艦上至少過百人，要考慮補給問題，「做唔到好似空軍咁日日去」。

《蘋果》記者／《日本經濟新聞》

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