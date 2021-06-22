一批從台灣運抵新西蘭的芒果和荔枝，被發現有東方果實蠅幼蟲；新西蘭當局下令暫停台灣芒果和荔枝入境。香港巴打鮮菓負責人梁東麒向《蘋果》表示，目前未有收到類似投訴，反指當地每年有消息指受天雨影響而出現蟲害，但完全唔擔心台灣水果的質素，認為台灣出口水果其實都經過嚴選。

新西蘭國家廣播電台（RNZ）周二（22日）報道，該國原料工業部（The Ministry for Primary Industries）證實，上周五（18日）發現一批運抵當地的台灣芒果和荔枝出現幼蟲，19日確認是東方果實蠅（oriental fruit fly）。

報道指出，新西蘭過去曾在邊境發現進口水果有東方果實蠅，但從未在該國境內發現東方果實蠅。原生於亞洲的東方果實蠅會在水果內產卵並孵出幼蟲，導致水果腐爛和報廢。

當局已暫停台灣芒果和荔枝入境；至於已經自台灣運抵新西蘭邊境的芒果和荔枝，業者可以選擇銷毀，或者將它們運回台灣。

梁東麒表示，目前未有收到入口香港台灣的芒果或荔枝有類似問題，亦未見有客人反映，但每年當地有機會受天雨影響，出現蟲害，但深信台灣當局會嚴選，盡可能杜絕問題發生。

中央社／《蘋果》記者

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