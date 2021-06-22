曾因撰寫《紅太陽的隕落：千秋功罪毛澤東》等爭議著作、而曾被當局軟禁的中共黨史學者宋科（筆名：辛子陵），周日晚（20日）在北京市航天醫院去世，終年86歲。

據其子女發佈的訃告指，宋科的告別儀式已於今日上午在北京八寶山殯儀館舉行，遺體並於同日火化。據資料顯示，宋科於1959年加入中國共產黨，曾任中國人民解放軍軍事學院助教、中國人民解放軍軍政大學政治研究室副主任、中國人民解放軍軍事學院出版社長、中國人民解放軍國防大學《當代中國》編輯室主任等職，退休前為正師級大校軍銜。

不過，他退休後一直積極批評中共極左思想，並著有《紅太陽的隕落：千秋功罪毛澤東》、《林彪正傳》等爭議著作；主力平反八九學運、重新評價毛澤東，被譽為中共體制內的批評者，亦因此曾被當局軟禁數年。

他晚年亦高調支持中共進行政治體制改革，當中在2010年10月挪威諾貝爾委員會宣佈劉曉波獲頒諾貝爾和平獎的三天後，宋科和毛澤東前秘書李銳等共23名中共老幹部曾聯名發表一封致全國人大常委會的公開信，要求兌現《中華人民共和國憲法》中保證的公民有言論、出版、集會、結社、遊行、示威的自由。

對於其著作《紅太陽的隕落：千秋功罪毛澤東》的爭議，宋科早年曾接受《蘋果》訪問時指，中共奪得江山後，毛澤東搞階級鬥爭，令幾千萬人生靈塗炭。如果堅持毛澤東思想指導，中共只會死路一條，「內地50歲以下的人，都是在神話和謊言中長大，不明白毛的禍害」。他表示，左派脅持了社會一些群體對權貴階層的不滿，用毛做旗號，「他們不明白，一旦回到毛時代，中國只會更加黑暗，中國人民更加遭殃」，更直言中共只有與毛澤東思想切割才有出路。

Twitter／明鏡新聞網

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