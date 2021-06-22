大陸南方及台灣中南部自昨日（21日）起受暴雨侵襲。大陸廣東、福建、廣西等地預計一連3日有大雨或暴雨，深圳市氣象台於今日（22日）上午約7時15分，在多區發出暴雨紅色預警，同時宣佈全市中小學、幼稚園、託兒所停課。台灣則受到滯留鋒面及西南風雙重影響，不少地區出現短延時強降雨，台灣中央氣象局亦在下午約2時，持續針對全台16縣市發出豪大雨特報。

珠三角及廣東省中東部沿海海面強雷雨活躍，截至周二（22日）上午約9時半，東莞、中山等13個市縣暴雨，另外10個市縣雷雨大風預警訊號正生效。根據監測數據，由21日晚上8時到22日上午8時，全省有42個鎮街錄得超過100毫米大暴雨，有300個鎮街錄得50至100毫米暴雨，其中廣州增城區石灘鎮錄得約180.9毫米雨量。

深圳市氣象台於今日（22日）上午約7時15分在多區發出暴雨紅色預警，同時宣佈全市中小學、幼稚園、託兒所停課，全市進入暴雨緊急防禦狀態，並要求相關單位視情況安排工作人員推遲上班、提前下班或者停工。

台灣16縣市豪雨或大雨特報

受到滯留鋒面及西南風雙重影響，台灣不少地區今日（22日）出現短延時強降雨。根據台灣中央氣象局統計，截至下午約3時半，全台累積雨量最多為高雄市茂林212毫米，另外在南高屏宜蘭等共25個測站都出現100毫米以上降雨。

中央氣象局亦在下午約2時持續針對全台16縣市發出豪大雨特報，其中宜蘭縣、高雄市及屏東縣為豪雨特報。受到降雨影響，經濟部水利署在今日（22日）中午發佈水庫放流警戒，包括「集集攔河堰、德元埤、南化水庫、鏡面水庫」現正放水中，請下游民眾及工作人員迅速離開河床，以免發生危險。

台灣早前曾受旱災困擾，多地水庫蓄水率大跌。經濟部長王美化今日（22日）表示，雖然近日已有幾波降雨，但台中及北彰化地區因蓄水率稍低，因此仍維持減量供水的橙燈措施，另外桃園、新竹、苗栗則由橙燈轉為減壓供水的黃燈，連江維持減量供水的黃燈不變，嘉義、台南則由橙燈轉為水情提醒綠燈，彰化及雲林恢復為水情正常的藍燈。

新浪微博／中新網／台灣《蘋果新聞網》

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