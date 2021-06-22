新西蘭知名品牌Zespri奇異果享譽全球，卻引來華人竊匪將其種子走私回中國種植。雖然Zespri在去年侵權官司中獲判勝訴，卻未能阻止中國種植山寨奇異果，且產量更遠多於正貨出口到中國的數量，危及新西蘭的國家經濟命脈。諷刺的是，因中國未能監管相關山寨產品，Zespri可能會花錢收購這些山寨奇異果。有學者認為，事件顯示在中國市場的企業已失去對知識產權的控制。

英國《衞報》報道，數年前一位名叫Haoyu Gao（音譯高浩宇）的中國人，將黃金奇異果苗種走私到中國，買家再大量種植未經奇異果商Zespri授權的奇異果，此後，成千上萬公頃的非法果園，如雨後春筍般湧現。

高浩宇2020年被新西蘭法院裁定侵權須賠償1,489萬新西蘭元（約8,064萬港元），但中國市面上仍有大量山寨奇異果出售。Zespri的訴訟文件指出，未經授權的第三代黃金奇異果（Gold3）迅速在中國擴張，2019至2021年期間，非法種植面積達到5,200多公頃；中國每年估計生產3,000萬至9,000萬箱的第三代黃金奇異果，產量與新西蘭對中國的出口量幾乎一樣多。

奇異果是新西蘭重要經濟命脈，但由於對中國山寨奇異果的問題束手無策，連帶新西蘭農業也可能受到衝擊。

報道指出，Zespri自知處境艱難，但沒有追查非法果園，反而提議對中國種植的山寨貨進行為期一年的收購和營銷試驗。Zespri拒絕受訪，僅書面回覆指，將尋求商業解決方案，並與中國協商出符合共同利益的做法。

對此，威靈頓維多利亞大學（Victoria University of Wellington）的新西蘭當代中國研究中心主任楊恩（Jason Young）認為，Zespri的做法意味着在中國市場，企業已失去對知識產權的控制。

英國《衞報》／台灣《自由時報》

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