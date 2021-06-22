「有『中國』兩隻字，都關中國組事！」

8年前，小記加入《蘋果》中國組專職即時新聞，還在疑惑這個小部組、人手少，又不像其他傳媒機構能夠派遣記者駐守內地，怎樣可以做好中國新聞？後來發現，《蘋果》中國組就是有海納百川的氣度，容得下老中青三代人發揮所長，做好每單新聞。

中國組除了報道內地新聞，還要兼顧台灣新聞，以至海外華人新聞，兩個電腦屏幕同時打開超過20個視窗收取各方消息，還要安裝微博、微信、抖音等「高危」應用程式，為的是掌握最新的脈搏。樂壇天后王菲在微博宣佈離婚，中國組搶先發佈；彭麗媛隨習總訪英化妝變「白粉look」，中國組找化妝師評論；諾貝爾和平獎得主劉曉波妻子劉霞流亡德國，中國組貼身追訪；還有「例牌菜」的全國兩會、習總出巡、台灣大選、中美貿易談判⋯⋯「突發新聞」烏坎事件、天津大爆炸、九寨溝地震、武漢爆疫、台灣八仙塵爆、陳同佳殺女友案⋯⋯這些新聞都關中國組事，需要立即報備處理。

在新聞部聽得最多就是「唔使急，最緊要快」，說得是推播內容（push notification）搶先報道，但精髓不在於「快」、在於「準」。2019年，蘋果網上版轉營為收費平台，管理層要求所有員工在2樓大堂的「質量是我的承諾」簽名板簽署，當時引來一番譁然，即時新聞要由以往追求點擊率的「標題黨」，轉為製作高質素的影片和專題新聞，每組也壓力爆煲，既要兼顧日常的「炒稿」，還要抽時間追訪挖掘專題報道。小部組縱有「三頭六臂」，也要互相協調幫忙才能成事。

在中國組充斥着的大呼小叫聲音往往是「我嚟！」「仲有咩幫手炒？」「返通宵跟孟晚舟我頂！」身為《蘋果》記者，就是少不了這種不可言喻的默契。

《蘋果日報》在1995年創刊，迎接香港回歸一個大時代的來臨。猶記得，在貝理雅掌管英國政壇年代，小記代表另一間報館跑唐寧街新聞時，就遇到英國大報（Broadsheet）記者嘲諷《蘋果》記者搶先發問：「What’s the hell of Hong Kong Apple Daily, I’m from Banana Daily!」今時今日，《蘋果》已不是一份「小報」（Tabloid），早已蛻變成國際間刮目相看的新媒體！

香小惠

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