「有『中國』兩隻字,都關中國組事!」

8年前,小記加入《蘋果》中國組專職即時新聞,還在疑惑這個小部組、人手少,又不像其他傳媒機構能夠派遣記者駐守內地,怎樣可以做好中國新聞?後來發現,《蘋果》中國組就是有海納百川的氣度,容得下老中青三代人發揮所長,做好每單新聞。

中國組除了報道內地新聞,還要兼顧台灣新聞,以至海外華人新聞,兩個電腦屏幕同時打開超過20個視窗收取各方消息,還要安裝微博、微信、抖音等「高危」應用程式,為的是掌握最新的脈搏。樂壇天后王菲在微博宣佈離婚,中國組搶先發佈;彭麗媛隨習總訪英化妝變「白粉look」,中國組找化妝師評論;諾貝爾和平獎得主劉曉波妻子劉霞流亡德國,中國組貼身追訪;還有「例牌菜」的全國兩會、習總出巡、台灣大選、中美貿易談判⋯⋯「突發新聞」烏坎事件、天津大爆炸、九寨溝地震、武漢爆疫、台灣八仙塵爆、陳同佳殺女友案⋯⋯這些新聞都關中國組事,需要立即報備處理。

在新聞部聽得最多就是「唔使急,最緊要快」,說得是推播內容(push notification)搶先報道,但精髓不在於「快」、在於「準」。2019年,蘋果網上版轉營為收費平台,管理層要求所有員工在2樓大堂的「質量是我的承諾」簽名板簽署,當時引來一番譁然,即時新聞要由以往追求點擊率的「標題黨」,轉為製作高質素的影片和專題新聞,每組也壓力爆煲,既要兼顧日常的「炒稿」,還要抽時間追訪挖掘專題報道。小部組縱有「三頭六臂」,也要互相協調幫忙才能成事。

在中國組充斥着的大呼小叫聲音往往是「我嚟!」「仲有咩幫手炒?」「返通宵跟孟晚舟我頂!」身為《蘋果》記者,就是少不了這種不可言喻的默契。

《蘋果日報》在1995年創刊,迎接香港回歸一個大時代的來臨。猶記得,在貝理雅掌管英國政壇年代,小記代表另一間報館跑唐寧街新聞時,就遇到英國大報(Broadsheet)記者嘲諷《蘋果》記者搶先發問:「What’s the hell of Hong Kong Apple Daily, I’m from Banana Daily!」今時今日,《蘋果》已不是一份「小報」(Tabloid),早已蛻變成國際間刮目相看的新媒體!

香小惠

